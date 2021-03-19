Марченко пробился в полуфинал турнира в Италии, Стаховский – проиграл

На этот раз украинскому полуфиналу не суждено было состояться

  • 19.03.2021 16:45
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Марченко пробился в полуфинал турнира в Италии, Стаховский – проиграл
© ФТУ. Илья Марченко

Украинские теннисисты Сергей Стаховский (№195 ATP) и Илья Марченко (№169 ATP) с разной степенью успешности провели четвертьфинальные поединки на очередном челленджере в итальянской Биелле.
 
Марченко выбил из соревнований седьмого сеяного Грегуара Баррера из Франции (№116 ATP), Стаховский уступил Даниэлю Мазуру из Германии (№249 ATP), который стартовал еще в квалификации.
 
Биелла. 1/4 финала
Илья Марченко (Украина) – Грегуар Баррер (Франция) – 7:6(8), 6:1 
Сергей Стаховский (Украина) – Даниэль Мазур (Германия) – 6:7(3), 4:6
 
За выход в финале Марченко сыграет против Мазура.

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Источник — Sport.ua

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