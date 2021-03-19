Паулу ФОНСЕКА: «Могли забить Шахтеру больше, но это было бы несправедливо»

«Рома» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы обыграла «Шахтер» 2:1, а наставник Паулу Фонсека считает, что его бывшая команда действовала достойно.
«Мы провели достойную игру. Мы прекрасно знали, что «Шахтер» будет высоко прессинговать. В первом тайме мы хорошо оборонялись и знали, что будут открываться зоны для атак. Могли забить больше, но это было бы несправедливо по отношению к «Шахтеру», который достойно сражался в обоих матчах».
«Это отличная команда с прекрасными футболистами», - заявил Фонсека.
Источник — Футбол 1/2/3
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Есть ли большее унижение, чем такая речь из стана противника?
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Есть ли большее унижение, чем такая речь из стана противника?
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