Паулу ФОНСЕКА: «Могли забить Шахтеру больше, но это было бы несправедливо»

«Рома» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы обыграла «Шахтер» 2:1, а наставник Паулу Фонсека считает, что его бывшая команда действовала достойно.

«Мы провели достойную игру. Мы прекрасно знали, что «Шахтер» будет высоко прессинговать. В первом тайме мы хорошо оборонялись и знали, что будут открываться зоны для атак. Могли забить больше, но это было бы несправедливо по отношению к «Шахтеру», который достойно сражался в обоих матчах».

«Это отличная команда с прекрасными футболистами», - заявил Фонсека.