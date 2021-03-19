Паулу ФОНСЕКА: «Могли забить Шахтеру больше, но это было бы несправедливо»

Экс-тренер «Шахтера» прокомментировал успех в матче Лиги Европы

  • 19.03.2021 15:27
  • 808 просмотров
  • 2 комментария
Паулу ФОНСЕКА: «Могли забить Шахтеру больше, но это было бы несправедливо»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Рома» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы обыграла «Шахтер» 2:1, а наставник Паулу Фонсека считает, что его бывшая команда действовала достойно.

«Мы провели достойную игру. Мы прекрасно знали, что «Шахтер» будет высоко прессинговать. В первом тайме мы хорошо оборонялись и знали, что будут открываться зоны для атак. Могли забить больше, но это было бы несправедливо по отношению к «Шахтеру», который достойно сражался в обоих матчах».

«Это отличная команда с прекрасными футболистами», - заявил Фонсека.

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 19.03.2021 16:08
    0
    Могли забить больше, но это было бы несправедливо по отношению к «Шахтеру», который достойно сражался в обоих матчах».
    -------------------------------------------
    Есть ли большее унижение, чем такая речь из стана противника?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.03.2021 15:31
    +2
    Пожалел Паулу кротов
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.03.2021 15:31
    +2
    Пожалел Паулу кротов
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 19.03.2021 16:08
    0
    Могли забить больше, но это было бы несправедливо по отношению к «Шахтеру», который достойно сражался в обоих матчах».
    -------------------------------------------
    Есть ли большее унижение, чем такая речь из стана противника?
    Ссылка
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