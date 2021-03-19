Кривбасс — Днепр Черкассы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 19 марта, состоится поединок 13-го тура группы Б Второй лиги Украины, в котором криворожский «Кривбасс» примет черкасский «Днепр».
Матч пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк». Прямая трансляция встречи начнется в 15:30 по киевскому времени.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Кривбасс
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.