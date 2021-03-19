ФОТО. На свадьбу в спортивных костюмах. Лунин женился на своей избраннице

22-летний голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин женился на своей избраннице Анастасии Томазовой.
Роспись прошла в Мадриде. Пара пришла на официальную часть в спортивных костюмах.
«Женаты 18.03.21.
Важный и особенный день в нашей жизни
Люблю тебя», — прокомментировал Лунин подборку фотографий.
В текущем сезоне Лунин провел за «Реал» один матч в Кубке Испании, где пропустил два мяча.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Что касается мышления.
Сейчас в Европе модно быть нетрадиционо- ориентированным.Ты наверное тоже такой-же современный??
5 июл. 2020 г. — Активисты американской Революционной коммунистической партии сожгли флаг США в ходе акции протеста около Белого дома )
Кепочку надо...
И, солидно, не спеша,
закурили кореша...
Ша, ша, ша, ша.
Шагаю в кепочке-малокозырочке,
а у самого темени дырочка
5 июл. 2020 г. — Активисты американской Революционной коммунистической партии сожгли флаг США в ходе акции протеста около Белого дома )
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.