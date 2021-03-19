ФОТО. На свадьбу в спортивных костюмах. Лунин женился на своей избраннице

22-летний голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин женился на своей избраннице Анастасии Томазовой.

Роспись прошла в Мадриде. Пара пришла на официальную часть в спортивных костюмах.

«Женаты 18.03.21.

Важный и особенный день в нашей жизни

Люблю тебя», — прокомментировал Лунин подборку фотографий.

В текущем сезоне Лунин провел за «Реал» один матч в Кубке Испании, где пропустил два мяча.