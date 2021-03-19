ФОТО. На свадьбу в спортивных костюмах. Лунин женился на своей избраннице

Украинский вратарь «Реала» расписался с Анастасией Томазовой в Мадриде

  • 19.03.2021 14:23
  • 6696 просмотров
  • 16 комментариев
ФОТО. На свадьбу в спортивных костюмах. Лунин женился на своей избраннице
© Instagram. Анастасия Томазова и Андрей Лунин

22-летний голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин женился на своей избраннице Анастасии Томазовой.

Роспись прошла в Мадриде. Пара пришла на официальную часть в спортивных костюмах.

«Женаты 18.03.21.

Важный и особенный день в нашей жизни

Люблю тебя», — прокомментировал Лунин подборку фотографий.

В текущем сезоне Лунин провел за «Реал» один матч в Кубке Испании, где пропустил два мяча.

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Источник — Instagram

(9 голосов)

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Комментарии
    scorpio16
    online
      scorpio16, 19.03.2021 16:08
    0
    я не перестаю удивляться нашим людям ... А вас это еб#ет ? Как и где они расписались, займитесь своей жизнью , а не чей то , какое ваше дело ... Расписались и молодцы , захотели так.
    Ссылка
    serhiy
    online
      serhiy, 19.03.2021 16:04
    0
    Вітаю!!!
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    fon513
    online
      fon513, 19.03.2021 15:32
    0
    Пока так...
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    Forever_smart
    online
      Forever_smart, 19.03.2021 15:23
    -5
    Aer Bore, 19.03.2021 15:12
    У вас флаг США (VPN?), а мышление совковое
    Так я был забанен по iP. Поэтому приходится использовать хакерские приблуды
    Что касается мышления.
    Сейчас в Европе модно быть нетрадиционо- ориентированным.Ты наверное тоже такой-же современный??
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    Bismuth
    online
      Bismuth, 19.03.2021 15:15
    0
    Aer Bore, 19.03.2021 15:12
    У вас флаг США (VPN?), а мышление совковое
    Так в США ещё есть и Компатрия.
    5 июл. 2020 г. — Активисты американской Революционной коммунистической партии сожгли флаг США в ходе акции протеста около Белого дома )
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.03.2021 15:15
    +2
    Bismuth, 19.03.2021 15:11
    Да уж. Любовь зла. Ему -22, а ей 30 и толком никакой инфы. Но сегодня в 10:30 была ВКонтакте.
    Иванов, тебе 65, нахер ты искал ВКонтакте жену Лунина??
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 19.03.2021 15:13
    -1
    Bismuth, 19.03.2021 15:11
    Да уж. Любовь зла. Ему -22, а ей 30 и толком никакой инфы. Но сегодня в 10:30 была ВКонтакте.
    Зато по нашенски, по рабоче-крестьянси.
    Кепочку надо...
    И, солидно, не спеша,
    закурили кореша...
    Ша, ша, ша, ша.
    Шагаю в кепочке-малокозырочке,
    а у самого темени дырочка
    Ссылка
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 19.03.2021 15:12
    +3
    Forever_smart, 19.03.2021 14:58
    А что, к адвокату уже можно, ему в купальных плавках, а ей в бикини зайти??
    У вас флаг США (VPN?), а мышление совковое
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 19.03.2021 15:11
    0
    Да уж. Любовь зла. Ему -22, а ей 30 и толком никакой инфы. Но сегодня в 10:30 была ВКонтакте.
    Ссылка
    Forever_smart
    online
      Forever_smart, 19.03.2021 14:58
    -6
    Professor Ts, 19.03.2021 14:52
    В Европе нет дворцов бракосочетания... простой кабинет любого адвоката и всё! Могли прийти как угодно, хоть в шортах Вот если пойдут венчаться, тогда и оденутся как и положено!
    А что, к адвокату уже можно, ему в купальных плавках, а ей в бикини зайти??
    Ссылка
    Professor Ts
    online
      Professor Ts, 19.03.2021 14:52
    +9
    В Европе нет дворцов бракосочетания... простой кабинет любого адвоката и всё! Могли прийти как угодно, хоть в шортах Вот если пойдут венчаться, тогда и оденутся как и положено!
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 19.03.2021 14:46
    -4
    щось вони ну явно не виглядають щасливими судячи з фото...
    Ссылка
    Forever_smart
    online
      Forever_smart, 19.03.2021 14:40
    -8
    ivan ivanov, 19.03.2021 14:33
    ну а чо, прикольно, разрыв шаблона.
    Не, ну есть определённый ЭТИКЕТ, которым должны придерживаться серьёзные члены общества. Ну НИКТО-ж не ходит в ресторан в шортах и топиках. Так и здесь. Неужели нет денег на свадебные костюмы?? Небось и расписываться на бомжацких великах приехали
    Ссылка
    ivan ivanov
    online
      ivan ivanov, 19.03.2021 14:33
    -6
    Forever_smart, 19.03.2021 14:29
    Тьху, шаромыги. Уже скоро в ночный пижамах будут расписываться
    ну а чо, прикольно, разрыв шаблона.
    Ссылка
    ivan ivanov
    online
      ivan ivanov, 19.03.2021 14:32
    -11
    какого он роста, она ему стоя минет может делать.
    Ссылка
    Forever_smart
    online
      Forever_smart, 19.03.2021 14:29
    -11
    Тьху, шаромыги. Уже скоро в ночный пижамах будут расписываться
    Ссылка
    Professor Ts
    online
      Professor Ts, 19.03.2021 14:52
    +9
    В Европе нет дворцов бракосочетания... простой кабинет любого адвоката и всё! Могли прийти как угодно, хоть в шортах Вот если пойдут венчаться, тогда и оденутся как и положено!
    Ссылка
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 19.03.2021 15:12
    +3
    Forever_smart, 19.03.2021 14:58
    А что, к адвокату уже можно, ему в купальных плавках, а ей в бикини зайти??
    У вас флаг США (VPN?), а мышление совковое
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.03.2021 15:15
    +2
    Bismuth, 19.03.2021 15:11
    Да уж. Любовь зла. Ему -22, а ей 30 и толком никакой инфы. Но сегодня в 10:30 была ВКонтакте.
    Иванов, тебе 65, нахер ты искал ВКонтакте жену Лунина??
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 19.03.2021 16:08
    0
    я не перестаю удивляться нашим людям ... А вас это еб#ет ? Как и где они расписались, займитесь своей жизнью , а не чей то , какое ваше дело ... Расписались и молодцы , захотели так.
    Ссылка
    serhiy
    online
      serhiy, 19.03.2021 16:04
    0
    Вітаю!!!
    Ссылка
    fon513
    online
      fon513, 19.03.2021 15:32
    0
    Пока так...
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 19.03.2021 15:15
    0
    Aer Bore, 19.03.2021 15:12
    У вас флаг США (VPN?), а мышление совковое
    Так в США ещё есть и Компатрия.
    5 июл. 2020 г. — Активисты американской Революционной коммунистической партии сожгли флаг США в ходе акции протеста около Белого дома )
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 19.03.2021 15:11
    0
    Да уж. Любовь зла. Ему -22, а ей 30 и толком никакой инфы. Но сегодня в 10:30 была ВКонтакте.
    Ссылка
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