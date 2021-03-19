Сергей Стаховский – Даниэль Мазур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 марта украинский теннисист Сергей Стаховский (№195 ATP) проведет поединок 1/4 финала на очередном челленджере в итальянской Биелле.
Украинец сыграет против Даниэля Мазура из Германии (№249 ATP).
Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.