ФОТО. Сборная самых дорогих игроков АПЛ

7 из 11 футболистов потеряли в цене за последние месяцы

  • 19.03.2021 13:08
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ФОТО. Сборная самых дорогих игроков АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 18 марта, авторитетный портал Transfermarkt обновил ориентировочные цены на футболистов из клубов английской Премьер-лиги и составил символическую сборную самых дорогих футболистов.

По сравнению с октябрем минувшего года, целых семь игроков символической команды из одиннадцати потеряли в стоимости. Больше всего подешевели вингер «Ливерпуля» Садио Мане и полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне — оба потеряли по €20 миллионов.

Самым дорогим футболистом АПЛ стал 27-летний форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн, который сохранил ориентировочную стоимость в размере €120 миллионов.

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Источник — Transfermarkt

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