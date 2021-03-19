ФОТО. Сборная самых дорогих игроков АПЛ

В четверг, 18 марта, авторитетный портал Transfermarkt обновил ориентировочные цены на футболистов из клубов английской Премьер-лиги и составил символическую сборную самых дорогих футболистов.

По сравнению с октябрем минувшего года, целых семь игроков символической команды из одиннадцати потеряли в стоимости. Больше всего подешевели вингер «Ливерпуля» Садио Мане и полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне — оба потеряли по €20 миллионов.

Самым дорогим футболистом АПЛ стал 27-летний форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн, который сохранил ориентировочную стоимость в размере €120 миллионов.