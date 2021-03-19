Илья Марченко – Грегуар Баррер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Биелле

  • 19.03.2021 13:05
  • 483 просмотра
  • 8 комментариев
Илья Марченко – Грегуар Баррер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФТУ. Илья Марченко

В пятницу украинский теннисист Илья Марченко (№169 ATP) проведет матч 1/4 финала в рамках четвертого челленджера в Биелле.
 
Украинец сразится с седьмым сеяным Грегуаром Баррером из Франции (№116 ATP). 
 
Время начала матча – 13:05 по Киеву.

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    PETP0
    online
      PETP0, 19.03.2021 14:14
    +1
    И на третьем сетболе бездарно сыграл. Слава Богу лягушатник подарил 4й и тут уж Илья не сплоховал.
    Фуф, вот что значит скучно на работе, уже теннисный матч комментирую да еще и почти стихами
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 19.03.2021 14:11
    0
    4й СП реалізував, фух
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 19.03.2021 14:11
    0
    таки витягнув прший сет
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 19.03.2021 14:09
    0
    Еще лучше, двойная на сетболе, не хочет Илья забирать 1й сет((
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 19.03.2021 14:07
    0
    Ппц, на сетболе так влупить в сетку...
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 19.03.2021 13:49
    +1
    Ха, брейк! Удивил Илюха, тащи 1й сет!
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 19.03.2021 13:41
    0
    Илья?! Что это за укороченный??? Про 1й сет можно забывать. Дальше Илье нужно стабилизировать подачу и чтоб подача наконец-то начала отказывать у лягушатника. Илье стараться подольше держать мяч в игре, в коротких розыгрышах лягушатник его делает, особенно за счет дроп шотов.
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 19.03.2021 13:33
    0
    Ніяк перша не проходить
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 19.03.2021 14:14
    +1
    И на третьем сетболе бездарно сыграл. Слава Богу лягушатник подарил 4й и тут уж Илья не сплоховал.
    Фуф, вот что значит скучно на работе, уже теннисный матч комментирую да еще и почти стихами
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 19.03.2021 13:49
    +1
    Ха, брейк! Удивил Илюха, тащи 1й сет!
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 19.03.2021 14:11
    0
    4й СП реалізував, фух
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 19.03.2021 14:11
    0
    таки витягнув прший сет
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 19.03.2021 14:09
    0
    Еще лучше, двойная на сетболе, не хочет Илья забирать 1й сет((
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 19.03.2021 14:07
    0
    Ппц, на сетболе так влупить в сетку...
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 19.03.2021 13:41
    0
    Илья?! Что это за укороченный??? Про 1й сет можно забывать. Дальше Илье нужно стабилизировать подачу и чтоб подача наконец-то начала отказывать у лягушатника. Илье стараться подольше держать мяч в игре, в коротких розыгрышах лягушатник его делает, особенно за счет дроп шотов.
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 19.03.2021 13:33
    0
    Ніяк перша не проходить
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности