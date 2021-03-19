Илья Марченко – Грегуар Баррер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу украинский теннисист Илья Марченко (№169 ATP) проведет матч 1/4 финала в рамках четвертого челленджера в Биелле.
Украинец сразится с седьмым сеяным Грегуаром Баррером из Франции (№116 ATP).
Время начала матча – 13:05 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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Фуф, вот что значит скучно на работе, уже теннисный матч комментирую да еще и почти стихами
Фуф, вот что значит скучно на работе, уже теннисный матч комментирую да еще и почти стихами
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