ОФИЦИАЛЬНО: Матч Ворскла — Олимпик пройдет без зрителей

Поединок 19-го тура УПЛ состоится в субботу, 20 марта

  • 19.03.2021 11:40
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ОФИЦИАЛЬНО: Матч Ворскла — Олимпик пройдет без зрителей
© ФК Ворскла

Полтавская «Ворскла» сообщила, что из-за увеличения количества заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 матч 19-го тура УПЛ против донецкого «Олимпика» пройдет без зрителей. Поединок состоится в Полтаве в субботу, 20 марта, в 19:30.

«Уважаемые болельщики!

ФК «Ворскла» — социально ответственный клуб. К сожалению, учитывая существенное увеличение количества подтвержденных случаев острой коронавирусной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, несмотря на все меры предосторожности, предпринимаемые правительством и органами местного самоуправления для нераспространения данной опасной болезни, футбольный клуб «Ворскла» не может оставаться в стороне.

С целью уменьшения распространения инфекции среди болельщиков и жителей Полтавщины, игроков и персонала клуба, руководством ФК «Ворскла» принято решение о проведении поединка между командами «Ворскла» (Полтава) — «Олимпик» (Донецк), который состоится 20 марта 2021 года в 19:30, без зрителей.

Просим с пониманием отнестись к неудобствам и соблюдать правила личной безопасности и гигиены. Надеемся, что совместные усилия помогут нам встретиться на трибунах уже в следующей игре с донецким «Шахтером».

Информацию о возврате приобретенных билетов мы обнародуем дополнительно.

Болеем вместе дома!», — гласит сообщение на официальном сайте полтавского клуба.

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Источник — ФК Ворскла

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