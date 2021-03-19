ТаТоТаке. Шахтер и Динамо в ауте, стадион имени Бандеры, Аллахьяр

Михаил Спиваковский и Роберто Моралес пытаются понять, почему в ответных матчах 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» и «Динамо» не сумели добыть одной-единственной победы, чтобы обеспечить Украине прямую путевку в Лигу чемпионов в сезоне-2022/23.



А кроме того, с помощью Андрея Сенькива отвечают на самые интересные вопросы подписчиков. Почему «Заря» имеет право распоряжаться будущим Аллахьяра Сайядманеша? Есть ли у Миккеля Дуэлунда будущее в «Динамо»? И стоит ли давать стадиону «Арена Львов» имя Степана Бандеры?

0.00 Анонс

1.55 Чудачества Сенькива на карантине

4.40 Рома береглась

5.52 Обсуждаем вечный вопрос

8.11 Каштру передумал

10.10 Неожиданный источник креатива Шахтера

11.05 Лучший игрок Шахтера

11.51 Итальянцы уничтожили Каштру

13.55 Разбор первого гола Майораля

14.20 Второй гол - опущенные руки

15.33 Тайм за Шахтером. И?

17.32 Главная проблема Мораеса

17.56 Были ли пенальти?

19.46 Крокодильи слезы Сенькива

22.13 Луческу, который потерял все

24.13 Мучения Спиваковского

25.35 Новый испанский топчик

26.24 Миколенко сдал?

28.50 Разносим Супрягу

29.53 Моралес хвалит Динамо

30:40​ А, нет - плюется

34.37 Инсайд о лидере Зари

38.14 Инфа о новом бразильце в Заре

39.45 Про Бандеру и Шухевича

41:44​ Что с Дуелундом?

45.34 Ставка от Моралеса

46.24 Прощание

47.02 Бекстейдж