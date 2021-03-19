Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Милан не заслужил вылета, я очень разочарован»

«Россонери» не смогли пройти «Манчестер Юнайтед»

  • 19.03.2021 07:00
  • 1664 просмотра
  • 1 комментарий
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Милан не заслужил вылета, я очень разочарован»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Милан» уступил «Манчестер Юнайтед» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и по сумме двух игр (1:2) покинул турнир. Шведский форвард Златан Ибрагимович прокомментировал этот результат.

«Я очень разочарован. Мы очень хорошо выступили в обоих матчах, но сделали одну ошибку и пропустили гол.

Мы должны были извлечь больше из своих моментов. Мы не заслужили вылета сегодня, но это футбол. Вы учитесь на негативных моментах и используйте их, чтобы расти. Мы идем дальше, сезон ещё не закончен.

Я хочу играть, чтобы что-нибудь выиграть, мы вторые в лиге и должны продолжать работать, чтобы постараться завоевать Скудетто. Если мы выйдем в Лигу чемпионов, это тоже будет здорово, но цель — выиграть трофей», - сказал Ибрагимович.

Ранее Ибрагимович сообщал, что готов остаться в «Милане» еще на один сезон.

 

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Источник — Football-Italia

(8 голосов)

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Комментарии
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 19.03.2021 07:41
    0
    Великий невезучий! В стольких топ-клубах играл, которые Лигу Чемпионов выигрывали, но почему-то без него всегда. В какой прекрасной спортивной форме удается ему себя держать в свои-то 39! Уважуха полная Ибре!
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 19.03.2021 07:41
    0
    Великий невезучий! В стольких топ-клубах играл, которые Лигу Чемпионов выигрывали, но почему-то без него всегда. В какой прекрасной спортивной форме удается ему себя держать в свои-то 39! Уважуха полная Ибре!
    Ссылка
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