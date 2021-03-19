Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Милан не заслужил вылета, я очень разочарован»

«Милан» уступил «Манчестер Юнайтед» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и по сумме двух игр (1:2) покинул турнир. Шведский форвард Златан Ибрагимович прокомментировал этот результат.

«Я очень разочарован. Мы очень хорошо выступили в обоих матчах, но сделали одну ошибку и пропустили гол.

Мы должны были извлечь больше из своих моментов. Мы не заслужили вылета сегодня, но это футбол. Вы учитесь на негативных моментах и используйте их, чтобы расти. Мы идем дальше, сезон ещё не закончен.

Я хочу играть, чтобы что-нибудь выиграть, мы вторые в лиге и должны продолжать работать, чтобы постараться завоевать Скудетто. Если мы выйдем в Лигу чемпионов, это тоже будет здорово, но цель — выиграть трофей», - сказал Ибрагимович.

Ранее Ибрагимович сообщал, что готов остаться в «Милане» еще на один сезон.