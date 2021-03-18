Распознавание лиц вакцинированных. В Израиле по-новому пускают на футбол

Будущее наступило

  • 18.03.2021 21:32
  • 408 просмотров
  • 3 комментария
Распознавание лиц вакцинированных. В Израиле по-новому пускают на футбол
© ONE

Израильский клуб «Маккаби Хайфа» в сотрудничестве с компания Preciate организовал автоматический пропуск фанатов на стадион, которые вакцинировались от коронавируса, с помощью системы распознавания лиц. Случилось это во встрече 1/8 финала Кубка Израиля с «Маккаби Петах-Тиква» (2:1).
 
Система работает в несколько этапов. Фанат получает ссылку, загружает фото документа о вакцинации («зеленого паспорта») и удостоверения личности, а также свою фотографию. Система проверяет документы и при получении подтверждения отправляет текстовое сообщение. В день игры система распознает лицо, и болельщики могут легко пройти на трибуны. 
 
Сообщается, что все данные не хранятся в какой-либо базе данных и используются только для подтверждения «зеленого паспорта».
 
Система распознает лицо человека за 1 секунду, что позволяет большой массе людей заходить на стадион в кратчайшие сроки. 

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Источник — ONE

(4 голоса)

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Комментарии
    Український Крим
    online
      Український Крим, 18.03.2021 21:53
    0
    Діджи..діджи.діджителізейшн а тем временем ростут цены на продукты питания и людям в Израиле даже на пожрать не хватает!
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 18.03.2021 21:47
    +2
    Нет,Вы ошибаетесь,уже скоро. НЕВАКЦИНИРОВАЛСЯ-неимееш соцпакета, в магазин хер зайдеш и т.д.НЕГОВОРЯ УЖЕ ПРО ГОСУЧРИЖДЕНИЯ.Посмотрите Д.Ф.ДУХ ВРЕМЕНИ там о этом говорится(хотя фильм снят лет 10назад)
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 18.03.2021 21:43
    0
    У нас тоже такое будет через 100 лет.
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 18.03.2021 21:47
    +2
    Нет,Вы ошибаетесь,уже скоро. НЕВАКЦИНИРОВАЛСЯ-неимееш соцпакета, в магазин хер зайдеш и т.д.НЕГОВОРЯ УЖЕ ПРО ГОСУЧРИЖДЕНИЯ.Посмотрите Д.Ф.ДУХ ВРЕМЕНИ там о этом говорится(хотя фильм снят лет 10назад)
    Ссылка
    Український Крим
    online
      Український Крим, 18.03.2021 21:53
    0
    Діджи..діджи.діджителізейшн а тем временем ростут цены на продукты питания и людям в Израиле даже на пожрать не хватает!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 18.03.2021 21:43
    0
    У нас тоже такое будет через 100 лет.
    Ссылка
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