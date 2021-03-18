Распознавание лиц вакцинированных. В Израиле по-новому пускают на футбол

Израильский клуб «Маккаби Хайфа» в сотрудничестве с компания Preciate организовал автоматический пропуск фанатов на стадион, которые вакцинировались от коронавируса, с помощью системы распознавания лиц. Случилось это во встрече 1/8 финала Кубка Израиля с «Маккаби Петах-Тиква» (2:1).



Система работает в несколько этапов. Фанат получает ссылку, загружает фото документа о вакцинации («зеленого паспорта») и удостоверения личности, а также свою фотографию. Система проверяет документы и при получении подтверждения отправляет текстовое сообщение. В день игры система распознает лицо, и болельщики могут легко пройти на трибуны.



Сообщается, что все данные не хранятся в какой-либо базе данных и используются только для подтверждения «зеленого паспорта».



Система распознает лицо человека за 1 секунду, что позволяет большой массе людей заходить на стадион в кратчайшие сроки.