ФОТО. Луческу и Эмери пообщались перед матчем Вильярреал – Динамо

Главные тренеры киевского «Динамо» и «Вильярреала» пообщались перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы.



Мирча Луческу и Унаи Эмери встретились прямо на поле, после чего произошел разговор.



Матч начнется в 22:00 по Киеву, в первом матче «Динамо» проиграло дома со счетом 0:2.