РАФАИЛОВ: «Я понимаю Гельзина, но решающей поддержки он не получит»

Бывший генеральный директор «Зари» высказался об актуальных темах

  • 18.03.2021 23:02
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РАФАИЛОВ: «Я понимаю Гельзина, но решающей поддержки он не получит»
© ФК Заря Луганск. Сергей Рафаилов

Бывший генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов высказался об актуальных темах в чемпионате Украины:

«Чудны футбольные дела в Украине. Но сначала о прошедшей футбольной неделе. Судя по всему, еврокубки для Украины закончились в этом цикле. Прошедший тур чемпионата мог внести серьезную интригу в распределение мест в верхней части, но не сложилось. «Заря» не победила «Динамо», «Десна» проиграла «Шахтеру». А хотелось, чтобы было наоборот.

Теперь о скандалах. Я всегда был против привлечения к руководству украинским футболом иностранцев, хотя, наверное, можно было бы, но начинать нужно с президента федерации. А так кого пригласили? Выживающего из ума старика, притом некультурного и невоспитанного.

Все пишут про него, но разве он главный? Он и пукнуть не посмеет без разрешения руководителей федерации. Я понимаю Гельзина, но решающей поддержки он не получит. В распоряжении федерации находится очень важный инструмент, чтобы сделать клубы более покладистыми, и они им воспользуются сполна. Это аттестация.

О судействе. Работают ли клубы с судьями? Да! Пальцев одной руки будет много, чтобы посчитать те клубы, которые не работали и не работают с судьями. Я работал в «Заре» при президентах федерации футбола Украины Суркисе, Конькове и нынешнем.

При Суркисе судейскими назначениями занимался Татулян, и это был высший беспредел. Знал об этом Григорий Михайлович? Думаю, знал, знаю точно, что сам он не принимал в этом участие. А вот почему не боролся – вопрос.

С приходом Коллины многое изменилось. Арбитры боялись идти на сговор, но качество арбитража ухудшилось. Коллина ушел – и татулянщина вернулась, а вот качество нет. Ну, конечно, и суммы уменьшились.

Считаю полным бредом упразднение турнира U-21. Лучше бы разобрались с ответственными за возможное тех. поражение от Швейцарии. А запрет играть на стадионе «Динамо». Просто нет слов. В Петрово можно? На месте Игоря Михайловича я бы никого не пустил больше на стадион, но решать ему».

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