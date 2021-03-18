В воскресенье, 21 марта, киевское «Динамо» будет принимать «Рух» в матче 19-го тура УПЛ.
Поединок состоится на НСК «Олимпийский» Начало - в 17:00.
«Динамо» – «Рух». Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник — ФК Динамо Киев
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