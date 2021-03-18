В воскресенье, 21 марта, состоится матч 19-го тура Чемпионата Украины U-19, в котором киевское «Динамо» будет принимать львовский «Рух».
Поединок пройдет на загородной клубной базе в Вите-Литовськой, начало – в 13:00.
«Динамо» U-19 – «Рух» U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник — ФК Динамо Киев
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