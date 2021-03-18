Хавбек Руха: «Стремимся отобрать очки у Динамо»

Полузащитник «Руха» Марьян Мысык рассказал о подготовке команд к матчу 19-го тура УПЛ против «Динамо» (21 марта):

«Нам хватает времени на подготовку, ведь матч против «Львова» перенесли. Готовимся к поединку с «Динамо» в хорошем настроении. Стремимся отобрать очки у действующего лидера чемпионата. Также, конечно, хотелось бы продемонстрировать хороший уровень игры.

У киевлян очень хорошая атака. Мы должны очень внимательно и надежно сыграть в обороне и найти свой шанс у ворот соперника и реализовать его.

Да, против «Десны» мы провели не самую лучшую игру. Психологически трудно было отойти от такого удара. Было мало эмоций. К «Динамо» подготовимся лучше».