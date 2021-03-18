ВИДЕО. Ребров посетил тренировку донецкого Олимпика

Перед тренировкой в четверг в гости к донецкому «Олимпику» заглянул президент клуба Владислав Гельзин вместе с главным тренером венгерского «Ференцвароша» Сергеем Ребровым.
Ребров выразил поддержку донецким футболистам и своему бывшему одноклубнику по киевскому «Динамо» Юрию Калитвинцеву, который возглавляет «Олимпик». Также Ребров отметил, что внимательно следит за выступлениями «Олимпика» в чемпионате и пожелал успехов в ближайших матчах.
После 26 сыгранных туров «Ференцварош» Реброва лидирует в чемпионате Венгрии, набрав 61 очко. У ближайшего преследователя, «Академии Пушкаша», 48 зачетных пунктов.
Источник — ФК Олимпик Донецк
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Все они друг-друга знают очень давно, а Ребров , кто не знает, родом и воспитанник из Донецкой обл.
Все они друг-друга знают очень давно, а Ребров , кто не знает, родом и воспитанник из Донецкой обл.
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