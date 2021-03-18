ВИДЕО. Ребров посетил тренировку донецкого Олимпика

Тренер «Ференцвароша» следит за выступлениями украинской команды

  • 18.03.2021 19:02
  • 2887 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Ребров посетил тренировку донецкого Олимпика
© ФК Олимпик Донецк. Сергей Ребров

Перед тренировкой в четверг в гости к донецкому «Олимпику» заглянул президент клуба Владислав Гельзин вместе с главным тренером венгерского «Ференцвароша» Сергеем Ребровым.

Ребров выразил поддержку донецким футболистам и своему бывшему одноклубнику по киевскому «Динамо» Юрию Калитвинцеву, который возглавляет «Олимпик». Также Ребров отметил, что внимательно следит за выступлениями «Олимпика» в чемпионате и пожелал успехов в ближайших матчах.

После 26 сыгранных туров «Ференцварош» Реброва лидирует в чемпионате Венгрии, набрав 61 очко. У ближайшего преследователя, «Академии Пушкаша», 48 зачетных пунктов.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

(15 голосов)

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Комментарии
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 18.03.2021 19:43
    +1
    Тут не надо гадать на кофейной гуще...
    Все они друг-друга знают очень давно, а Ребров , кто не знает, родом и воспитанник из Донецкой обл.
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 18.03.2021 19:41
    +2
    Інсайд: Ребров з наступного сезону очолить Олімпік)))
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    Roger
    online
      Roger, 18.03.2021 19:27
    +3
    Можно сказать что такой маской Серега выражает поддержку ВСУ.
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    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 18.03.2021 19:21
    +4
    Ребров показал, что полностью поддерживает Гельзина, главного тренера и его команду. Это появление не случайно что то уже надумали
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 18.03.2021 19:21
    +4
    Ребров показал, что полностью поддерживает Гельзина, главного тренера и его команду. Это появление не случайно что то уже надумали
    Ссылка
    Roger
    online
      Roger, 18.03.2021 19:27
    +3
    Можно сказать что такой маской Серега выражает поддержку ВСУ.
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 18.03.2021 19:41
    +2
    Інсайд: Ребров з наступного сезону очолить Олімпік)))
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 18.03.2021 19:43
    +1
    Тут не надо гадать на кофейной гуще...
    Все они друг-друга знают очень давно, а Ребров , кто не знает, родом и воспитанник из Донецкой обл.
    Ссылка
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