Сборная Казахстана огласила состав на матч с Украиной

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов объявил состав своей команды на отборочные матчи ЧМ-2022 с Францией и Украиной. Ннаставник национальной команды в мартовских поединках рассчитывает на 30-х исполнителей.

Состав сборной Казахстана

Вратари: Александр Мокин («Тобол»), Стас Покатилов («Кайрат»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Мухамеджан Сейсен («Тараз»).

Защитники: Марат Быстров («Ахмат», Россия), Абзал Бейсебеков («Астана»), Темирлан Ерланов, Тимур Досмагамбетова (оба - «Ордабасы»), Сергей Малый, Александр Марочкин, Руслан Валиуллин (все - «Тобол»), Олжас Керимжанов ( «Туран»), Нурали Алипий («Кайрат»), Ян Вороговский («Беерсхот», Бельгия), Тимур Рудосельський («Лори Ванадзор», Армения), Дмитрий Шомко («Ротор», Россия).

Полузащитники: Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Асхат Тагиберген, Серикжан Мужиков, Азат Нургалиев (все - «Тобол»), Рамазан Оразов («Чайка», Россия), Айбол Абикен, Данияр Усенов (оба - «Кайрат»), Владислав Васильев ( «Энергетик-БГУ», Беларусь), Еркебулан Тунгишбаев, Эльхан Астанов (оба - «Ордабасы»), Максим Федин, Максим Самородов (оба - «Актобе»).

Нападающие: Аббат Аймбетов («Крылья Советов», Россия), Рамазан Каримов («Каспий»).

Также Талгат Байсуфинов объявил имена 10-ти резервных игроков.

Резерв сборной Казахстана

Вратарь: Дмитрий Непогодов («Астана»).

Защитники: Карам Султанов, Михаил Габышев (оба - «Шахтер» Караганда), Багдат Каиров («Ордабасы»), Алибек Касим («Кызыл-Жар СК»).

Полузащитники: Юрий Перцух («Актобе»), Аслан Дарабаев («Каспий»), Акмаль Бахтияров («Жетысу»).

Нападающие: Роман Муртазаев («Астана»), Оралхан Омиртаев («Тобол»).

Учебно-тренировочный сбор казахстанской сборной начнется 21 марта в Нур-Султане.

Матч против сборной Франции состоится на стадионе «Астана-Арена» в столице Казахстана 28 марта. Выездной поединок против Украины пройдет на НСК «Олимпийский» в Киеве 31 марта.