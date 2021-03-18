Руслан РОТАНЬ: «Никто не снимает с нас ответственности за результат»

Наставник сборной Украины U-21 – об отборе на Евро-2023

  • 18.03.2021 16:48
  • 334 просмотра
  • 1 комментарий
Руслан РОТАНЬ: «Никто не снимает с нас ответственности за результат»
© УАФ. Руслан Ротань

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань поделился ожиданиями от отборочного турнира к молодежному Евро-2023:

- Руслан Петрович, 22 марта молодежная сборная Украины начинает подготовку к отборочному раунду Евро-2023 (U-21). Какие задачи вы будете ставить перед своими подопечными в квалификации?
- Все знают оппонентов в нашей группе. Соперники - не подарок. Французы в предыдущем отборочном цикле выиграли девять из 10 матчей. В составе сборной Сербии много футболистов выступает в итальянской Серии А. Однако никто не снимает с нас ответственности за результат. Будем бороться. Вместе с тем мы будем и воспитывать молодежь, чтобы она была готова к переходу в главную команду страны. Если в прошлом отборе у нас получилось дать ребятам понимание игры, но не сложилось с результатом, то сейчас постараемся объединить эти две цели.

- Есть разочарование, что в соперниках такие сильные команды?
- В спорте всегда есть победитель и побежденный. Мы всегда работаем на позитиве и будем стараться выиграть как можно больше матчей.

- Кто в нынешней молодежной сборной должен или может стать лидером команды?
- Давайте не будем переходить на персоналии, поскольку это молодежь, и едва не любой комплимент в его сторону может помешать футболисту идти правильным путем. Пока более адаптированными к ситуации будут те ребята, которые участвовали в прошлом отборочном цикле.

- Был ли у вас разговор с Андреем Шевченко по поводу исполнителей «молодежки», которых наставник видит в национальной команде?
- Беседа еще состоится, но мы и сами понимаем, кто из потенциальных игроков «молодежки» уже является полноправным игроком главной команды страны. Если по каким-то причинам эти футболисты не будут востребованы Андреем Шевченко, мы с радостью ждать них в молодежной сборной. Хотя мы больше не смотрим на помощь из национальной команды, а рассматриваем юношей, которые могли бы раскрыться в нашем коллективе.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

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Комментарии
    fon513
    online
      fon513, 18.03.2021 16:56
    0
    О какой ответственности идет речь? Как с гуся вода...
    Ссылка
    fon513
    online
      fon513, 18.03.2021 16:56
    0
    О какой ответственности идет речь? Как с гуся вода...
    Ссылка
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