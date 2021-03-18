КАРИКАТУРА ДНЯ. Смогут ли Златан и Милан пройти «красных дьяволов»?

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над противостояние «Милана» и «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.

В четверг, 18 марта, «Милан» (прозвище — «дьяволы») примет «Манчестер Юнайтед» (прозвище — «красные дьяволы») в ответном матче 1/8 финала турнира. Первая встреча завершилась ничьей 1:1.

«Смогут ли Златан и «Милан» сегодня пройти «красных дьяволов»?

ВАЖНЕЙШИЙ матч между этими футбольными гигантами», — прокомментировал Момани свою работу.

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович пропустил первый поединок с «МанЮнайтед» из-за травмы, но уже готов помочь своей команде.