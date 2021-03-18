КАРИКАТУРА ДНЯ. Смогут ли Златан и Милан пройти «красных дьяволов»?

Итальянский клуб и «Манчестер Юнайтед» проведут ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы

  • 18.03.2021 15:58
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КАРИКАТУРА ДНЯ. Смогут ли Златан и Милан пройти «красных дьяволов»?
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над противостояние «Милана» и «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.

В четверг, 18 марта, «Милан» (прозвище — «дьяволы») примет «Манчестер Юнайтед» (прозвище — «красные дьяволы») в ответном матче 1/8 финала турнира. Первая встреча завершилась ничьей 1:1.

«Смогут ли Златан и «Милан» сегодня пройти «красных дьяволов»?

ВАЖНЕЙШИЙ матч между этими футбольными гигантами», — прокомментировал Момани свою работу.

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович пропустил первый поединок с «МанЮнайтед» из-за травмы, но уже готов помочь своей команде.

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Источник — Instagram

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