КАРИКАТУРА ДНЯ. Смогут ли Златан и Милан пройти «красных дьяволов»?

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над противостояние «Милана» и «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.
В четверг, 18 марта, «Милан» (прозвище — «дьяволы») примет «Манчестер Юнайтед» (прозвище — «красные дьяволы») в ответном матче 1/8 финала турнира. Первая встреча завершилась ничьей 1:1.
«Смогут ли Златан и «Милан» сегодня пройти «красных дьяволов»?
ВАЖНЕЙШИЙ матч между этими футбольными гигантами», — прокомментировал Момани свою работу.
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович пропустил первый поединок с «МанЮнайтед» из-за травмы, но уже готов помочь своей команде.
Источник — Instagram
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