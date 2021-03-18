ТЕТЕ: «Шахтеру нужно забивать голы»

Полузащитник «Шахтера» Тете поделился видением предстоящей ответной игры 1/8 финала Лиги Европы в Киеве с римской «Ромой».
– Как проходит подготовка к матчу с «Ромой»? На чем тренерский штаб делает акцент?
– Подготовка идет хорошо. Мы проиграли первый матч, но работаем, тренируемся, чтобы провести достойную ответную игру, все поменять и пройти дальше.
– Какие выводы сделаны? Изменилось ли представление о сопернике?
– Подтвердилось то, чего мы ожидали. Знали, что «Рома» очень сильна. Оппонент был хорош в первом матче, и нет сомнений, что все свои кондиции он покажет и в ответном, но мы тоже постараемся качественно сыграть.
– Можешь выделить кого-то из состава «Ромы»?
– Нет. В каждой команде есть хорошие футболисты – будет неправильно выделять.
– Что нужно изменить, чтобы победить?
– Думаю, нам необходим высокий прессинг – противник достаточно уязвим в этот момент. Добираться до штрафной и забивать голы.
– Как на рисунок игры повлияет результат первого поединка?
– Нам нужно подходить к матчу так, как будто он первый. Со старта и до последней минуты постараемся прижимать римлян и добиться победы.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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