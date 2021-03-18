Сергей МИЗИН: «Шахтеру и Динамо нужно забить в первые 20 минут»

Специалист поделился ожиданиями от ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы

  • 18.03.2021 14:49
  • 314 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей МИЗИН: «Шахтеру и Динамо нужно забить в первые 20 минут»
© ФК Динамо Киев

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Мизин поделился ожиданиями от ответных поединков 1/8 финала Лиги Европы с участием донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо».

«Приходится констатировать, что, проиграв первые матчи «Роме» и «Вильярреалу», киевляне и дончане свели до минимума свои шансы пройти дальше. Хотя последние победы «Шахтера» и «Динамо» в УПЛ несколько подняли настроение их почитателям, и еще остается маленькая надежда, что удастся избежать досрочного вылета. В частности, я был впечатлен действиями полузащитников киевлян в противостоянии с «Зарей». Теперь Сергею Сидорчуку и его партнерам важно в Испании доказать, что это была не случайность.

На мой взгляд, если подопечным Луиша Каштру и Мирчи Луческу удастся открыть счет в первые двадцать минут, то еще можно будет найти выход из создавшегося положения. Но на недооценку со стороны соперников рассчитывать не следует. Все же очень надеюсь, что «горняки» и динамовцы подойдут к повторным поединкам с максимальной ответственностью. Ведь каждый матч на таком уровне — это бесценный международный опыт. Тем более, что на кону не только престиж украинского футбола, но и серьезные премиальные», — считает Мизин.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 18.03.2021 15:41
    0
    Та пофігу на преміальні!!! Очки в залік потрібні як мана небесна.
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 18.03.2021 15:41
    0
    Та пофігу на преміальні!!! Очки в залік потрібні як мана небесна.
    Ссылка
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