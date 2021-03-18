ФОТО. Сборная самых дорогих игроков, вылетевших в 1/8 финала Лиги чемпионов

Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих футболистов, чьи команды в текущем сезоне не смогли пробиться в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Самым дорогим игроком в ее составе стал 21-летний португальский нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш, который оценивается в €100 миллионов. В команду также вошли Лионель Месси («Барселона», €80 миллионов) и Криштиану Роналду («Ювентус», €60 миллионов).
Общая стоимость игроков символической сборной составила €815 миллионов.
Источник — Transfermarkt
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