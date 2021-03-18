ФОТО. «Моя любовь». Цыганков мило поздравил свою девушку с днем рождения

Вингер «Динамо» не чужд романтике

  • 18.03.2021 14:22
  • 2715 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. «Моя любовь». Цыганков мило поздравил свою девушку с днем рождения
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

23-летний украинский вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков мило поздравил свою девушку Роману с днем рождения.

«С днем рождения, моя любовь», — прокомментировал Виктор совместные фото.

В текущем сезоне Цыганков провел за «Динамо» 27 матчей во всех турнирах, где забил 12 мячей и отдал 8 результативных передач.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 18.03.2021 15:25
    0
    А фотка тут до чого?
    Схоже на мем, що всі сучасні філософи - це дівчачі дупки
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 18.03.2021 15:25
    0
    А фотка тут до чого?
    Схоже на мем, що всі сучасні філософи - це дівчачі дупки
    Ссылка
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