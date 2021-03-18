ФОТО. «Моя любовь». Цыганков мило поздравил свою девушку с днем рождения

23-летний украинский вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков мило поздравил свою девушку Роману с днем рождения.
«С днем рождения, моя любовь», — прокомментировал Виктор совместные фото.
В текущем сезоне Цыганков провел за «Динамо» 27 матчей во всех турнирах, где забил 12 мячей и отдал 8 результативных передач.
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Источник — Instagram
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