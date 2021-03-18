Илья Марченко – Люка Пуй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник украинский теннисист Илья Марченко (№169 ATP) проведет матч второго круга в рамках четвертого челленджера в Биелле.
Украинец сразится с экс-десятой ракеткой мира Люком Пуем из Франции (№80 ATP).
Время начала матча – 12:10 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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