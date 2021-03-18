Успех ценой в 70 млн евро. Фонсека серьезно настроен с Ромой в Лиге Европы

От ближайших выступлений «волков» зависит будущее португальского тренера

  • 18.03.2021 10:13
  • 1930 просмотров
  • 2 комментария
Успех ценой в 70 млн евро. Фонсека серьезно настроен с Ромой в Лиге Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека очень сконцентрирован на успешном выступлении его команды в Лиге Европы, где сегодня «волки» в ответном матче 1/8 финала сыграют против «Шахтера» в Киеве.

В случае победы в Лиге Европы «Рома» сможет получить порядка 18 миллионов евро бонусных и призовых выплат, а еще на 3,5 миллиона сможет гарантированно рассчитывать за участие в матче за Суперкубок УЕФА (плюс 1 миллион сверху, в случае победы в этом турнире).

Кроме того, выигрыш Лиги Европы гарантирует «Роме» путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон, что важно для «волков», так как через национальный чемпионат они вполне могут и не квалифицироваться в этот турнир. Попадание в Лигу чемпионов гарантирует «Роме» еще около 50 миллионов евро.

Контракт Паулу Фонсеки с «Ромой» истекает предстоящим летом. В нем содержится пункт о пролонгации в том случае, если наставник обеспечит попадание команды в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Напомним, первый матч между «Ромой» и «Шахтером» в Риме завершился убедительной победой итальянцев со счетом 3:0.

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Источник — Roma News

(11 голосов)

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Комментарии
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 18.03.2021 10:45
    +2
    romanchik.8403, 18.03.2021 10:38
    Вылетит в следующем раунде
    Нууу может не в следующем.
    Но как главный претендент на победу в кубке Рома конечно не смотрится.
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 18.03.2021 10:38
    +3
    Вылетит в следующем раунде
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 18.03.2021 10:38
    +3
    Вылетит в следующем раунде
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 18.03.2021 10:45
    +2
    romanchik.8403, 18.03.2021 10:38
    Вылетит в следующем раунде
    Нууу может не в следующем.
    Но как главный претендент на победу в кубке Рома конечно не смотрится.
    Ссылка
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