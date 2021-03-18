Успех ценой в 70 млн евро. Фонсека серьезно настроен с Ромой в Лиге Европы

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека очень сконцентрирован на успешном выступлении его команды в Лиге Европы, где сегодня «волки» в ответном матче 1/8 финала сыграют против «Шахтера» в Киеве.
В случае победы в Лиге Европы «Рома» сможет получить порядка 18 миллионов евро бонусных и призовых выплат, а еще на 3,5 миллиона сможет гарантированно рассчитывать за участие в матче за Суперкубок УЕФА (плюс 1 миллион сверху, в случае победы в этом турнире).
Кроме того, выигрыш Лиги Европы гарантирует «Роме» путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон, что важно для «волков», так как через национальный чемпионат они вполне могут и не квалифицироваться в этот турнир. Попадание в Лигу чемпионов гарантирует «Роме» еще около 50 миллионов евро.
Контракт Паулу Фонсеки с «Ромой» истекает предстоящим летом. В нем содержится пункт о пролонгации в том случае, если наставник обеспечит попадание команды в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Напомним, первый матч между «Ромой» и «Шахтером» в Риме завершился убедительной победой итальянцев со счетом 3:0.
Источник — Roma News
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Но как главный претендент на победу в кубке Рома конечно не смотрится.
Но как главный претендент на победу в кубке Рома конечно не смотрится.
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