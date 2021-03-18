Днепр подписал защитника Полесья

23-летний украинский центральный защитник «Полесья» Евгений Кузнецов перешел в черкасский «Днепр». Воспитанник киевского футбола подписал с клубом контракт до марта следующего года.

В нынешнем сезоне Кузнецов не провел за «Полесье» ни одного матча. Сезоном ранее он принял участие в четырех поединках Второй лиги и одной игре Кубка Украины.

«Днепр» после снятия «Черкащины» занимает 10-е место в группе Б Второй лиги. 19 марта команда Игоря Столовицкого сыграет на выезде с «Кривбассом».