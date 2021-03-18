Экс-форвард Металлиста продолжит карьеру в клубе Второй лиги

Артем Радченко станет игроком ФК «Перемога»

  • 18.03.2021 04:53
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Экс-форвард Металлиста продолжит карьеру в клубе Второй лиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний украинский нападающий Артем Радченко пополнит ряды ФК «Перемога», выступающего во Второй лиге Украины.

В прошлом году футболист играл в Латвии, где выступал за «Елгаву». Перед этим Радченко выступал в «Николаеве», «Металлисте», «Говерле», «Хайдуке» и могилевском «Днепре».

Ориентировочная стоимость игрока составляет €100 тысяч.

После первой части сезона «Перемога» занимает шестое место в группе «Б» Второй лиги.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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