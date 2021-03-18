Экс-форвард Металлиста продолжит карьеру в клубе Второй лиги

26-летний украинский нападающий Артем Радченко пополнит ряды ФК «Перемога», выступающего во Второй лиге Украины.
В прошлом году футболист играл в Латвии, где выступал за «Елгаву». Перед этим Радченко выступал в «Николаеве», «Металлисте», «Говерле», «Хайдуке» и могилевском «Днепре».
Ориентировочная стоимость игрока составляет €100 тысяч.
После первой части сезона «Перемога» занимает шестое место в группе «Б» Второй лиги.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.