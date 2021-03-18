Стаховский и Молчанов вышли в 1/4 финала парного турнира в Италии

Украинский дуэт теннисистов в составе 35-летнего Сергея Стаховского и 33-летнего Дениса Молчанова вышел в 1/4 финала турнира в итальянском городе Биелла.

В поединке первого раунда соревнований Стаховский и Молчанов в трех сетах обыграли французскую пару Садио Думбия/Фабьен Рубель — 7:5, 3:6, 10:7.

В четвертьфинале украинцам будет противостоять еще одна французская пара — Грегуар Баррере/Альбано Оливетти.

Поединок должен состояться в четверг, 18 марта, в 17:00 по киевскому времени.