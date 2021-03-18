Лидер Александрии не сыграет с Ингульцом

Лидер «Александрии» Кирилл Ковалец еще восстанавливается после повреждения голеностопа.

Один из ведущих игроков «горожан», пропустивший из-за травмы календарные поединки 17-го и 18-го туров чемпионата УПЛ, не сыграет и 21 марта в дерби с «Ингульцом».

Полузащитник «Александрии» уже занимается по индивидуальной программе, но тренерский штаб решил не форсировать его возвращение в строй. Тем более, что на очереди мартовская пауза в чемпионате УПЛ, вызванная участием национальной сборной Украины в отборочных поединках чемпионата мира 2022 года.

Также в противостоянии с соседями из Петрово александрийцам не сможет помочь дисквалифицированный Евгений Банада.

«Александрия» занимает седьмое место в УПЛ, набрав 26 очков.