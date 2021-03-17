Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «Лига Европы? Шансы у Динамо и Шахтера одинаковые»

Легенда «Динамо» - о матчах украинских грандов в Лиге Европы

  • 17.03.2021 22:58
  • 732 просмотра
  • 3 комментария
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «Лига Европы? Шансы у Динамо и Шахтера одинаковые»
© УАФ. Анатолий Демьяненко

Экс-игрок и тренер «Динамо» Анатолий Демьяненко поделился ожиданиями от ответных матчей киевлян и «Шахтера» в 1/8 финала Лиги Европы:

- Анатолий Васильевич, кто имеет больше шансов взять реванш и пробиться в четвертьфинал Лиги Европы – «Динамо» или «Шахтер»?
- Считаю, что шансы у них одинаковые, даже несмотря на то, что «горняки» проиграли в первой встрече крупнее. По своему опыту знаю – шансы в футболе есть всегда, ведь это игра, на которую влияет очень много факторов. Конечно, не нужно витать в облаках – шанс пробиться в 1/4 финала и у «Динамо», и у «Шахтера» очень небольшой. Но все равно нужно сражаться.

- Почему «Динамо» дома уступило «Вильярреалу» с таким счетом?
- Киевляне совершили детские ошибки в обороне при розыгрыше «стандартов». Была элементарная потеря внимания. В Испании нужно сыграть агрессивнее и внимательнее. Но риск должен быть разумный. Можно ведь так пойти вперед, что получить в ответ пять мячей…

- «Шахтер» перед ответной встречей с «Ромой» заявляет о готовности взять полноценный реванш. Насколько это реально?
- Если «горняки» забьют быстрый мяч, то отыграть даже такой счет, как 0:3, не выглядит фантастикой. Тем более, что у «Шахтера» есть кому забивать, и впереди «оранжево-черные» всегда создают очень много, особенно бразильцы. Другое дело – реализация. Она будет суперактуальной и для «Шахтера», и для «Динамо». А вот насчет игры «горняков» в обороне у меня есть тревога. Как я понимаю, вновь будет отсутствовать Степаненко, а без него там мало порядка. А ведь пропускать дома «Шахтеру» нельзя – забить пять мячей такой «Роме» точно не получится…

- Возможный вылет на стадии 1/8 финала Лиги Европы станет трагедией для «Динамо» и «Шахтера»?
- Ну как это трагедией… Это уже слишком. Все понимают, что на этой стадии еврокубков слабых соперников не бывает. «Вильярреал» и «Рома» - это, конечно, не «Барселона» с «Ливерпулем», но также очень достойные команды. Как выйдет уже… Нужно, повторюсь, сражаться и верить в успех до конца, а также заставить оппонентов потерять эту веру, что очень важно.

Завтра, 18 марта «Шахтер» в Киеве примет «Рому», а «Динамо» на выезде сыграет с «Вильярреалом».

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Источник — Footboom

(2 голоса)

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Комментарии
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 18.03.2021 00:26
    0
    У обоих как встретить динозавра - 50/50 - или встретят или нет.
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 17.03.2021 23:32
    0
    За бали щорічні "влети" у вирішальних матчах по 0:3,а потім перемогу 1:0 носять як золоте яйце.. Думаю, що шансів ніяких в ЛЄ
    Ссылка
    Влад Тараненко
    online
      Влад Тараненко, 17.03.2021 23:11
    +2
    То есть никаких(
    Ссылка
    Влад Тараненко
    online
      Влад Тараненко, 17.03.2021 23:11
    +2
    То есть никаких(
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 18.03.2021 00:26
    0
    У обоих как встретить динозавра - 50/50 - или встретят или нет.
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 17.03.2021 23:32
    0
    За бали щорічні "влети" у вирішальних матчах по 0:3,а потім перемогу 1:0 носять як золоте яйце.. Думаю, що шансів ніяких в ЛЄ
    Ссылка
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