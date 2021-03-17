Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «Лига Европы? Шансы у Динамо и Шахтера одинаковые»

Экс-игрок и тренер «Динамо» Анатолий Демьяненко поделился ожиданиями от ответных матчей киевлян и «Шахтера» в 1/8 финала Лиги Европы:

- Анатолий Васильевич, кто имеет больше шансов взять реванш и пробиться в четвертьфинал Лиги Европы – «Динамо» или «Шахтер»?

- Считаю, что шансы у них одинаковые, даже несмотря на то, что «горняки» проиграли в первой встрече крупнее. По своему опыту знаю – шансы в футболе есть всегда, ведь это игра, на которую влияет очень много факторов. Конечно, не нужно витать в облаках – шанс пробиться в 1/4 финала и у «Динамо», и у «Шахтера» очень небольшой. Но все равно нужно сражаться.

- Почему «Динамо» дома уступило «Вильярреалу» с таким счетом?

- Киевляне совершили детские ошибки в обороне при розыгрыше «стандартов». Была элементарная потеря внимания. В Испании нужно сыграть агрессивнее и внимательнее. Но риск должен быть разумный. Можно ведь так пойти вперед, что получить в ответ пять мячей…

- «Шахтер» перед ответной встречей с «Ромой» заявляет о готовности взять полноценный реванш. Насколько это реально?

- Если «горняки» забьют быстрый мяч, то отыграть даже такой счет, как 0:3, не выглядит фантастикой. Тем более, что у «Шахтера» есть кому забивать, и впереди «оранжево-черные» всегда создают очень много, особенно бразильцы. Другое дело – реализация. Она будет суперактуальной и для «Шахтера», и для «Динамо». А вот насчет игры «горняков» в обороне у меня есть тревога. Как я понимаю, вновь будет отсутствовать Степаненко, а без него там мало порядка. А ведь пропускать дома «Шахтеру» нельзя – забить пять мячей такой «Роме» точно не получится…

- Возможный вылет на стадии 1/8 финала Лиги Европы станет трагедией для «Динамо» и «Шахтера»?

- Ну как это трагедией… Это уже слишком. Все понимают, что на этой стадии еврокубков слабых соперников не бывает. «Вильярреал» и «Рома» - это, конечно, не «Барселона» с «Ливерпулем», но также очень достойные команды. Как выйдет уже… Нужно, повторюсь, сражаться и верить в успех до конца, а также заставить оппонентов потерять эту веру, что очень важно.

Завтра, 18 марта «Шахтер» в Киеве примет «Рому», а «Динамо» на выезде сыграет с «Вильярреалом».