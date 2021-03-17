Соперники в шоке. Тухель внедрил в атаке Челси систему кодовых слов

Немецкий тренер придумал секретный трюк, чтобы обмануть оппонентов

  • 17.03.2021 22:35
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Соперники в шоке. Тухель внедрил в атаке Челси систему кодовых слов
© Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

47-летний рулевой «Челси» Томас Тухель внедрил свои уникальные методы в английском клубе. Коуч придумал хитрый трюк, чтобы обмануть оппонентов «Челси».

Немец дал указание игрокам использовать кодовые слова при атаке, чтобы его парни знали, куда бежать и кому отдавать мяч. Эта система включает в себя группу ключевых слов, чтобы знать, каким флангом пойдет атака, будет отдан мяч высоко или низко, ожидается передача длинная или короткая.

Противники зачастую находятся в шоке, пытаясь понять, что будет дальше. Один сбитый с толку соперник «Челси» затем рассказал:

«Вы понятия не имеете, что произойдет. Но они точно знают, что делают. Это делает их атаки более быстрыми и опасными, потому что иногда их игроку даже не нужно смотреть, чтобы узнать, где будет партнер. Они все время используют разные слова, так что вы даже не сможете расшифровать их во время игры».

Томас Тухель непобедим уже в 12 матчах в качестве рулевого «Челси».

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Источник — The Sun

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