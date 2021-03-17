Яремчук стоит 13 млн евро. Transfermarkt обновил цены украинцам в Бельгии

Известный веб-портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов в чемпионате Бельгии.
Среди украинцев форвард Роман Яремчук из «Гента» стоит 13 млн евро (поднялся в цене на 2 млн).
В топ-3 также вошли Эдуард Соболь из «Брюгге» и Богдан Михайличенко из «Андерлехта».
Стоимость украинцев в чемпионате Бельгии:
- 1. Роман Яремчук («Гент») – 13 млн евро
- 2. Эдуард Соболь («Брюгге») – 3 млн евро
- 3. Богдан Михайличенко («Андерлехт») – 2 млн евро
- 4. Игорь Пластун («Гент») – 1,5 млн евро
- 5. Роман Безус («Гент») – 1,5 млн евро
- 6. Евгений Макаренко («Кортрейк») – 1 млн евро
- 7. Марьян Швед («Мехелен») – 1 млн евро
- 8. Александр Филиппов («Сент-Трюйден») – 0,9 млн евро
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Transfermarkt
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.