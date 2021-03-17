Яремчук стоит 13 млн евро. Transfermarkt обновил цены украинцам в Бельгии

В топ-3 также вошли Эдуард Соболь и Богдан Михайличенко

  • 17.03.2021 21:48
  • 2098 просмотров
  • 2 комментария
Яремчук стоит 13 млн евро. Transfermarkt обновил цены украинцам в Бельгии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный веб-портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов в чемпионате Бельгии.

Среди украинцев форвард Роман Яремчук из «Гента» стоит 13 млн евро (поднялся в цене на 2 млн).

В топ-3 также вошли Эдуард Соболь из «Брюгге» и Богдан Михайличенко из «Андерлехта».

Стоимость украинцев в чемпионате Бельгии:

  • 1. Роман Яремчук («Гент») – 13 млн евро
  • 2. Эдуард Соболь («Брюгге») – 3 млн евро
  • 3. Богдан Михайличенко («Андерлехт») – 2 млн евро
  • 4. Игорь Пластун («Гент») – 1,5 млн евро
  • 5. Роман Безус («Гент») – 1,5 млн евро
  • 6. Евгений Макаренко («Кортрейк») – 1 млн евро
  • 7. Марьян Швед («Мехелен») – 1 млн евро
  • 8. Александр Филиппов («Сент-Трюйден») – 0,9 млн евро

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Источник — Transfermarkt

(7 голосов)

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Комментарии
    Alexandr Rozovyk
    online
      Alexandr Rozovyk, 17.03.2021 22:43
    +1
    А Динамо то его сплавила в свое время...и сейчас бы он очень пригодился
    Ссылка
    Cruijff
    online
      Cruijff, 17.03.2021 22:10
    +1
    Нормальна ціна, якщо перейде у ТОП-чемпіонат, ціна може вирости.
    Ссылка
    Alexandr Rozovyk
    online
      Alexandr Rozovyk, 17.03.2021 22:43
    +1
    А Динамо то его сплавила в свое время...и сейчас бы он очень пригодился
    Ссылка
    Cruijff
    online
      Cruijff, 17.03.2021 22:10
    +1
    Нормальна ціна, якщо перейде у ТОП-чемпіонат, ціна може вирости.
    Ссылка
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