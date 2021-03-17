Милан – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч Артема Федецкого

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы

  • 17.03.2021 20:59
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Милан – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч Артема Федецкого
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Первый поединок на «Олд Траффорд» завершился вничью 1:1. «Россонери» удалось сравнять счет уже в дополнительное время.

Безусловно, нас ожидает интересный ответный матч. Да «Милан» забил мяч на чужом поле, но это не особо будет играть роль в этом противостоянии, мне кажется. Шансы на выход в четвертьфинал у команд 50 на 50.

Хоть у «Милана» был небольшой спад, мне нравится, как команда сейчас играет. И они начали исправлять ситуацию. В этом матче я буду поддерживать «Милан». С детства смотрю их матчи, когда они были еще топ-клубом. Сейчас, конечно, у них не того уровня команда, но тем не менее «Милан» есть «Милан». Хотя МЮ тоже сейчас вроде бы набрал хороший ход. Команда Сульшера побеждает и мало пропускает.

И все равно, мне кажется, у «Милана» больше шансов пройти дальше. Хотя мы знаем, что английские команды никогда не сдаются. И даже в конце матча, проигрывая, например, в два мяча, они будут играть до самого финального свистка. С англичанами всегда надо держать ухо в остро, но предпочтение отдам «Милану», - сказал Федецкий.

Матч «Милан» – «Манчестер Юнайтед» состоится 18-го марта. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Артем Федецкий, Sport.ua

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