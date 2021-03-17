Шахтер – Рома. Прогноз на матч Артема Федецкого

«Перед этим поединком «Шахтер» в рамках УПЛ разгромил «Десну» со счетом 4:0, а «Рома» уступила на выезде «Парме» (0:2).

«Шахтеру» будет намного сложнее играть с «Ромой», чем «Динамо» с «Вильярреалом». «Горняки» очень много пропустили в Риме от «джаллоросси», которые записали в свой актив победу со счетом 3:0. Отыграть три мяча даже для «Шахтера» с его европейским опытом будет очень сложно. Хотя все возможно, конечно. Но, мне кажется, «Рома» - это не та команда, которая даст это сделать.

Для украинской команды это будет в чем-то игра за свой имидж. Хотя, понятно, нужно верить в успех «горняков». Все может быть. Если в первом тайме забьют быстрый мяч и не пропустят, то все может быть. Просто в матче с «Ромой» будет очень тяжело не пропустить. И понятно, что любой забитый мяч в ворота «горняков» будет означать, что в следующий раунд пройдет итальянская команда.

Один из самых ярких камбэков в моей карьере? Наверное, это было, когда я играл за «Карпаты». В 2009-м году в поединке УПЛ против запорожского «Металурга» во Львове мы уступали 0:3 к 39-й минуте. Но затем забил Кожанов перед перерывом, в середине второго тайма Ощипко и я сравнял счет на 79-й минуте. Выиграть тогда не удалось, но 3:3 мы сыграли, хоть уступали по ходу встречи в три мяча. Поэтому при определенном стечении обстоятельств отыгрывать три гола вполне реально», - сказал Федецкий.

Матч «Шахтер» – «Рома» состоится 18-го марта. Начало встречи в 19:55.