Кавани пропустит ответный матч с Миланом

Об этом сообщил наставник «Ман Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер

  • 17.03.2021 19:37
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Кавани пропустит ответный матч с Миланом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эдинсон Кавани

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер рассказал о кадровой ситуации в команде накануне ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Милана» (18 марта):

«Мы рады, что вернулись Донни ван де Бек, Поль Погба и Давид Де Хеа. Это важные игроки.

К сожалению, похоже, что у Кавани проявилась отрицательная реакция на сегодняшнюю тренировку, он почувствовал, что не готов лететь с нами.

Эрика Байи обследуют. Он мог бы сказать, что готов играть, но сегодня он не тренировался».

Первый матч между МЮ и «Миланом» завершился вничью 1:1. Ранее сообщалось о том, что Кавани покинет «Манчестер Юнайтед».

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Источник — ФК Манчестер Юнайтед

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