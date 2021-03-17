Кавани пропустит ответный матч с Миланом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер рассказал о кадровой ситуации в команде накануне ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Милана» (18 марта):
«Мы рады, что вернулись Донни ван де Бек, Поль Погба и Давид Де Хеа. Это важные игроки.
К сожалению, похоже, что у Кавани проявилась отрицательная реакция на сегодняшнюю тренировку, он почувствовал, что не готов лететь с нами.
Эрика Байи обследуют. Он мог бы сказать, что готов играть, но сегодня он не тренировался».
Первый матч между МЮ и «Миланом» завершился вничью 1:1. Ранее сообщалось о том, что Кавани покинет «Манчестер Юнайтед».
Источник — ФК Манчестер Юнайтед
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