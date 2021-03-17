Вильярреал – Динамо. Прогноз на матч Артема Федецкого

«Первый матч в Киеве завершился победой «желтой субмарины» со счетом 2:0, а потому украинской команде на выезде нужно забивать как минимум два мяча и не пропускать.

В рамках УПЛ «Динамо» перед вылетом в Испанию победило «Зарю» в Запорожье со счетом 2:0. А «Вильярреал» в рамках Ла Лиге на чужом поле переиграл «Эйбар» со счетом 3:1.

В четверг для украинской команды это в какой-то степени будет игра за свой имидж. Хотя, понятно, нужно верить в успех киевлян. Если «Динамо» удастся забить быстрый мяч, то шансы у подопечных Мирчи Луческу будут. Но если «бело-синие» пропустят, то шансов практически не будет. Но, беря во внимание тот факт, что «Вильярреал» играет у себя дома, к сожалению для украинского гранда, испанцы должны отличиться в воротах «Динамо». Поэтому динамовцам тяжело будет не пропустить, играя на выезде с такой сильной командой, которую тренирует Унаи Эмери.

Но в футболе все может быть. Если киевляне забьют быстрый мяч, то может все поменяться.

Матч «Вильярреал» – «Динамо» состоится 18-го марта. Начало встречи в 22:00.