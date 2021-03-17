Вильярреал – Динамо. Прогноз на матч Артема Федецкого

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы

  • 17.03.2021 18:36
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Вильярреал – Динамо. Прогноз на матч Артема Федецкого
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Первый матч в Киеве завершился победой «желтой субмарины» со счетом 2:0, а потому украинской команде на выезде нужно забивать как минимум два мяча и не пропускать.

В рамках УПЛ «Динамо» перед вылетом в Испанию победило «Зарю» в Запорожье со счетом 2:0. А «Вильярреал» в рамках Ла Лиге на чужом поле переиграл «Эйбар» со счетом 3:1.

В четверг для украинской команды это в какой-то степени будет игра за свой имидж. Хотя, понятно, нужно верить в успех киевлян. Если «Динамо» удастся забить быстрый мяч, то шансы у подопечных Мирчи Луческу будут. Но если «бело-синие» пропустят, то шансов практически не будет. Но, беря во внимание тот факт, что «Вильярреал» играет у себя дома, к сожалению для украинского гранда, испанцы должны отличиться в воротах «Динамо». Поэтому динамовцам тяжело будет не пропустить, играя на выезде с такой сильной командой, которую тренирует Унаи Эмери.

Но в футболе все может быть. Если киевляне забьют быстрый мяч, то может все поменяться.

Матч «Вильярреал» – «Динамо» состоится 18-го марта. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Артем Федецкий, Sport.ua

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