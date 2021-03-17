Вильярреал – Динамо, Шахтер – Рома. Последний шанс для украинских команд

Украинские клубы провалили первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. «Динамо» уступило 0:2 дома «Вильярреалу», а сразу же вслед за этим матчем «Шахтер» проиграл 0:3 «Роме». И теперь пройти дальше им поможет только чудо. Стоит ли его ожидать? Разбираемся

Вильярреал – Динамо

Выход в четвертьфинал:

Вильярреал – 1.01

Динамо - 25

В первом матче оба гола забили центральные защитники «Вильярреала» – Пау Торрес и ветеран Рауль Альбиоль. Нельзя сказать, что «Динамо» выглядело гораздо хуже, но когда команда не наносит ни одного удара в створ за весь матч, на положительный результат рассчитывать сложно

В ответном матче ожидаем увидеть ту же картину, что была во втором тайме киевского матча. «Динамо» будет пытаться взломать оборону «Вильярреала», но испанцы спокойно выстоят. Классический пример того, когда одни не могут, а другим и не особо нужно. Позиционное нападение никогда не было сильной стороной «Динамо», и при Луческу в этом плане ничего принципиально не изменилось.

До последнего верим в «Динамо», но объективно шансов почти нет, коэффициенты на проход 1.01 против 25 очень показательны. В любом случае много голов тут ждать не стоит, три это максимум. Ставка на ТМ (3.0) – очень надежный вариант

Прогноз #1 от Favbet: тотал матча меньше (3.0) – 1.5

Шахтер – Рома

Выход в четвертьфинал:

Шахтер – 25

Рома – 1.01

«Шахтер» проиграл еще более разгромно, чем «Динамо». До 73-й минуты «горняки» удерживали вполне приемлемый счет 1:0, который оставлял шансы перед ответным матчем. Но затем «Рома» забила еще дважды, и отыграть гандикап в 3 мяча «Шахтеру» уже вряд ли под силу

В проход горняков уже мало кто верит (коэффициент на выход в 1/4 такой же, как и у «Динамо» - 25), но непосредственно в ответном матче многие эксперты считают шансы «Шахтера» и «Ромы» практически равными. И всё же объективно класс «Ромы» выше, а «Шахтер» находится не в той форме, чтобы обыгрывать римлян. Матчи против «Зари», «Агробизнеса» и даже две натужные победы над «Маккаби» показали, что «Шахтер» далек от своей оптимальной игры. Сложно представить, что ему в такой форме удастся не то что пройти «Рома», а просто обыграть римлян. И уж если на что-то в этом матче и ставить, то именно на непроигрыш «Ромы»

Прогноз #2 от Favbet: Рома не проиграет – 1.5