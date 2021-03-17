Всеволод КЕВЛИЧ: «Начинаем разбирать теннис»

Единство и борьба противоположностей – один из основных законов философии. Какой бы скучной ни казалась нам наука о развитии жизни – она наука. Эта борьба живет в жизни многих людей, связанных со спортом. Я – не исключение. С раннего детства я обожал играть в футбол. И регулярно смотрел его по телевизору. Впервые попал на стадион в 1979-м году. Тогда еще на «Динамо», где киевский гранд уступил московскому «Спартаку» 0:2. А я навсегда стал болельщиком «Динамо». Очень хотел пойти в футбольную секцию, но родители, опасаясь за мои ноги, привели меня на теннис. В детские годы футбол и теннис параллельно жили в сердце. Периодически меня звали сыграть за футбольную команду клуба, если кто-то не пришел на матч регулярного чемпионата Киева. Но занимался я теннисом, в футбол играл для души. Со временем, теннис стал моей работой. Сперва инструктором, потом профессиональным судьей. В качестве игрока я был плох для профессионала. Ну а футбол – это хобби на всю жизнь. Все матчи Еврокубковой компании 85-86 и 98-99 на стадионе – святое!

В 2007-м году в моей судьбе произошел крутой поворот, когда Юрий Сапронов пригласил меня работать со сборной Украины в Кубке Федераций и с молодой Элиной Свитолиной. Эта история продолжается и сейчас. Правда уже без сборной и Элины. Но с новыми игроками и Федерацией тенниса Украины. Я хорошо помню, что в тот год интерес к теннису вырос благодаря Алене Бондаренко, победившей на турнире в Люксембурге в конце года 2006го. Отголоски теннисного бума 90-х, когда блистал Андрей Медведев, все еще были живы, но Алена начала новую волну интереса. Тогда теннисные новости читало по 1000 (одна тысяча) человек и казалось, что это много. Сейчас, после успеха целого ряда новых украинских игроков, теннис уступает разве что футболу и боксу. Это не может не радовать. Ведь массовый интерес порождает моду, а мода формирует сознание людей. Делает позитивные изменения необратимыми. Я благодарен сайту sport.ua за предложение делиться своими мыслями в блоге. И вот о чем я хочу сказать «на входе».

Темой моего блога здесь будет исключительно теннис. О футболе пишут многие, в том числе и я на других ресурсах. Мой взгляд футбольного болельщика нисколько не изменит и не поможет футболу. Он был, есть и останется взглядом одного из миллионов таких же, как я. И он не претендует на сколь-нибудь существенное внимание. Но мне бы хотелось кое-что сделать для тенниса. И, мне кажется, у меня получится. Действительно, вокруг тенниса резко выросло число болельщиков. Низкий поклон за этот рост нашим ведущим игрокам. Они на слуху. Они движут внимание вперед. Теннис – довольно сложный вид спорта. Начиная со счета и продолжая тонкостями координации, комплексом физических и ментальных качеств, без которых невозможно добиться успеха. Глубокий анализ тенниса мы ведем с ведущими специалистами в еженедельном проекте Weekend TieBreak от IBK Tennis Consulting. И те, кто хочет вникнуть в тонкости этого вида спорта, обязательно найдут много уникальных знаний, просматривая наши вебинары. Среди спикеров – легенды тенниса (Евгений Кафельников, Динара Сафина, Елена Таткрова, Виктория Кутузова), передовые мировые тренеры (Лариса Савченко, Габриэль Урпи, Рауза Исланова, Владимир Платеник, Ирина Чичмарева), действующие игроки (Сергей Стаховский, Илья Марченко). Ведущие специалисты в аналитике, реабилитации, спонсоры, функционеры федераций, ученые и т.д. Там – учеба. Здесь же мне бы хотелось приоткрыть занавэсочку для тех, кто не претендует на глубокие знания, а просто любят эту чудесную игру. И готов с уважением относиться к людям тенниса. В первую очередь буду требовать вот этот респект! Иначе мы сами же убьем наших соотечественников, благодаря которым и можем быть причастными к теннису высших достижений. Мы сможем начать лучше разбираться в происходящем. Видеть, предвидеть, анализировать и прогнозировать более взвешенно и основательно. На основе более ясного представления «а с чем же едят то, что мы видим на телеэкране».

В общем, начинаем диалог специалистов и болельщиков. В добрый путь. Пусть наша борьба противоположностей приведет всех к единству.