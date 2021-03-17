Николай МАТВИЕНКО: «Нужно не пропустить и забить Роме четыре гола»

Защитник «Шахтера» рассказал о задачах «горняков» на ответный матч с римским клубом

  • 17.03.2021 18:58
  • 706 просмотров
  • 12 комментариев
Николай МАТВИЕНКО: «Нужно не пропустить и забить Роме четыре гола»
© ФК Шахтер Донецк. Николай Матвиенко

Украинский защитник «Шахтера» Николай Матвиенко поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против римской «Ромы».

- Если бы вы могли выбрать — быть на 100% эффективным в атаке или на 100% эффективным в защите? Что бы вы выбрали?
- Мое мнение — все строится от обороны. Но завтра, к сожалению, нам придется отыгрываться с 0:3. Сложный вопрос. Если мы пропустим здесь, придется забивать еще больше.

- Насколько команде не хватало Степаненко?
- Тараса нам очень не хватает. Он — наш ключевой игрок, который создает баланс между обороной и атакой. Ждем его восстановления. По поводу лидера… Тарас им и остался. Как и все возрастные футболисты — Тайсон, Марлос, Алан Патрик. На поле и Толя Трубин может накричать. Лидер на поле должен проявлять свои качества.

- Соперник тяжелый. Что вас удивило в «Роме», чего вы опасаетесь? Что нужно сделать лучше, чем в первом матче?
- Не могу сказать, что что-то удивило. Перед играми мы полностью разбираем соперника. Что нужно сделать лучше? Нужно не пропустить и забить четыре гола.

- Вы тренировали серию пенальти?
- Нет, мы умеем.

Поединок «Шахтер» — Рома состоится на НСК «Олимпийский» в четверг, 18 марта, в 19:55. В первом матче «горняки» проиграли римлянам со счетом 0:3.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 17.03.2021 19:57
    0
    Радует что с математикой в команде все хорошо. Победный план правильно "высчитали". Осталась "мелочь". Реализовать его на футбольном поле..
    И хотя в такое развитие событий не верю от слова совсем, команде желаю удачи! В точности как и Динамо. С единственной разницей, что до чуда им на один год ближе и за них болеть и переживать буду несравнимо больше..)
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    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 17.03.2021 19:47
    0
    ага, или один четырехочковый, или два двухочковых....
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    Dynamo-s-Dnepra
      Dynamo-s-Dnepra, 17.03.2021 19:38
    -1
    hanter83, 17.03.2021 19:21
    Я в авто(в заторі) пишу так кажучи на коліні,подеколи пишу з помилками(вибачайте) і негнівайтесь.
    Таких долбо..бов, которые находясь за рулём, на спортивном сайте пишут "очень важные вещи", сажать нужно
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    Dynamo-s-Dnepra
      Dynamo-s-Dnepra, 17.03.2021 19:25
    +2
    hanter83, 17.03.2021 19:21
    Я в авто(в заторі) пишу так кажучи на коліні,подеколи пишу з помилками(вибачайте) і негнівайтесь.
    Наверное киевлянин))
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    Dynamo-s-Dnepra
      Dynamo-s-Dnepra, 17.03.2021 19:25
    +2
    hanter83, 17.03.2021 19:09
    Именно так и сделайте,вся Украина оплодировать будет стоя.
    Даже не хочется тебе говорить, сколько у тебя ошибок в трудном для тебя слове
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    hanter83
    online
      hanter83, 17.03.2021 19:21
    0
    Frank Piter, 17.03.2021 19:10
    Особенно твоя учительница русского Пылеголовые мечтатели о своем
    Я в авто(в заторі) пишу так кажучи на коліні,подеколи пишу з помилками(вибачайте) і негнівайтесь.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 17.03.2021 19:18
    0
    Коля не подумал, что сказал.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 17.03.2021 19:10
    +7
    hanter83, 17.03.2021 19:09
    Именно так и сделайте,вся Украина оплодировать будет стоя.
    Особенно твоя учительница русского Пылеголовые мечтатели о своем
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 17.03.2021 19:09
    -2
    Именно так и сделайте,вся Украина оплодировать будет стоя.
    Ссылка
    ser_nat
    online
      ser_nat, 17.03.2021 19:00
    +6
    Нормальный план! Кэп!
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 17.03.2021 18:55
    +8
    Та хе-ня питання. Всьогото потрібно не пропустити і забити 4 гола. Фух - легкотня - як два пальця об асфальт...
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 17.03.2021 18:52
    +4
    Николай Матвиенко: нужно пропустить от Ромы больше 4 голов, нам же надо идти на новый антирекорд!
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 17.03.2021 18:55
    +8
    Та хе-ня питання. Всьогото потрібно не пропустити і забити 4 гола. Фух - легкотня - як два пальця об асфальт...
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 17.03.2021 19:10
    +7
    hanter83, 17.03.2021 19:09
    Именно так и сделайте,вся Украина оплодировать будет стоя.
    Особенно твоя учительница русского Пылеголовые мечтатели о своем
    Ссылка
    ser_nat
    online
      ser_nat, 17.03.2021 19:00
    +6
    Нормальный план! Кэп!
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 17.03.2021 18:52
    +4
    Николай Матвиенко: нужно пропустить от Ромы больше 4 голов, нам же надо идти на новый антирекорд!
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
      Dynamo-s-Dnepra, 17.03.2021 19:25
    +2
    hanter83, 17.03.2021 19:21
    Я в авто(в заторі) пишу так кажучи на коліні,подеколи пишу з помилками(вибачайте) і негнівайтесь.
    Наверное киевлянин))
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
      Dynamo-s-Dnepra, 17.03.2021 19:25
    +2
    hanter83, 17.03.2021 19:09
    Именно так и сделайте,вся Украина оплодировать будет стоя.
    Даже не хочется тебе говорить, сколько у тебя ошибок в трудном для тебя слове
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 17.03.2021 19:57
    0
    Радует что с математикой в команде все хорошо. Победный план правильно "высчитали". Осталась "мелочь". Реализовать его на футбольном поле..
    И хотя в такое развитие событий не верю от слова совсем, команде желаю удачи! В точности как и Динамо. С единственной разницей, что до чуда им на один год ближе и за них болеть и переживать буду несравнимо больше..)
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 17.03.2021 19:47
    0
    ага, или один четырехочковый, или два двухочковых....
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 17.03.2021 19:21
    0
    Frank Piter, 17.03.2021 19:10
    Особенно твоя учительница русского Пылеголовые мечтатели о своем
    Я в авто(в заторі) пишу так кажучи на коліні,подеколи пишу з помилками(вибачайте) і негнівайтесь.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 17.03.2021 19:18
    0
    Коля не подумал, что сказал.
    Ссылка
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