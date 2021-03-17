ФОТО. Шахтер готовится к матчу с Ромой

Утром 17 марта «Шахтер» провел открытую тренировку перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с итальянской «Ромой».

Журналисты могли присутствовать у кромки поля стартовые 15 минут занятия.

В целом тренировка длилась час. Кроме обязательных разминки и квадратов в программу сессии вошли упражнения по организации игры и мини-турнир с разделением на три команды.

Поединок «Шахтер» — «Рома» начнется 18 марта в 19:55 на НСК «Олимпийский» в Киеве. В первом матче «Шахтер» потерпел поражение со счетом 0:3.