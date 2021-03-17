Рядом с базой пасли лошадей. Экс-игрок Шахтера – об инфраструктуре Ман Сити

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Элано, который в Украине известен по выступлениям в составе «Шахтера», рассказал о том, какой инфраструктурой располагал английский клуб в период, когда там выступал бразилец.
«Рядом с полем нашего тренировочного центра люди играли в регби и даже выпасали лошадей, потому что все вокруг было открытым (смеется). В Англии все очень большое, и тренировочный центр «Манчестер Сити» был таким, с несколькими полями, но вокруг него был просматривающийся забор. Все было видно снаружи. Но даже с учетом этого, база считалась хорошей, наша зона питания и раздевалки тоже были хорошими».
«Сейчас вы даже не сможете войти туда, потому что все закрыто. Есть даже крытое поля для тренировок в зимний сезон. Структура, отделение физиологии, тренажерные залы – это все просто первоклассные вещи. Абсурдно сравнивать то, что было при мне, и что имеет «Манчестер Сити» сейчас», - заявил Элано.
Элано играл за «Манчестер Сити» с 2007 по 2009 годы.
В 2008 году клуб был приобретен компанией Abu Dhabi United Group, которая обеспечила значительный приток инвестиций и всестороннее развитие «горожан».
Источник — ESPN
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.