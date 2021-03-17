Рядом с базой пасли лошадей. Экс-игрок Шахтера – об инфраструктуре Ман Сити

Элано поиграл в Украине за «горняков», а затем в Англии – за «горожан»

  • 17.03.2021 17:33
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Рядом с базой пасли лошадей. Экс-игрок Шахтера – об инфраструктуре Ман Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элано

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Элано, который в Украине известен по выступлениям в составе «Шахтера», рассказал о том, какой инфраструктурой располагал английский клуб в период, когда там выступал бразилец.

«Рядом с полем нашего тренировочного центра люди играли в регби и даже выпасали лошадей, потому что все вокруг было открытым (смеется). В Англии все очень большое, и тренировочный центр «Манчестер Сити» был таким, с несколькими полями, но вокруг него был просматривающийся забор. Все было видно снаружи. Но даже с учетом этого, база считалась хорошей, наша зона питания и раздевалки тоже были хорошими».

«Сейчас вы даже не сможете войти туда, потому что все закрыто. Есть даже крытое поля для тренировок в зимний сезон. Структура, отделение физиологии, тренажерные залы – это все просто первоклассные вещи. Абсурдно сравнивать то, что было при мне, и что имеет «Манчестер Сити» сейчас», - заявил Элано.

Элано играл за «Манчестер Сити» с 2007 по 2009 годы.

В 2008 году клуб был приобретен компанией Abu Dhabi United Group, которая обеспечила значительный приток инвестиций и всестороннее развитие «горожан».

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Источник — ESPN

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