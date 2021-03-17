Унаи ЭМЕРИ: «Нужно уважать Динамо. Статус фаворита надо показать на поле»

Наставник испанской команды рассчитывает, что команда не расслабится

  • 17.03.2021 17:43
  • 572 просмотра
  • 3 комментария
Унаи ЭМЕРИ: «Нужно уважать Динамо. Статус фаворита надо показать на поле»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Вильярреала» Унаи Эмери перед повторным матчем Лиги Европы против «Динамо» Киев надеется, что его команда не расслабится после выездной победы 2:0.

«Нужно продолжать делать то, что мы сделали в первом матче. Хорошо, что у нас есть преимущество, однако необходимо уважать «Динамо» и сыграть серьезно».

«Свой статус фаворита следует показывать на поле. Мы хорошо знаем, на что способно «Динамо»,  -считает Эмери.

Матч состоится в четверг, начало в 22:00.

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Источник — ФК Вильярреал

(3 голоса)

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Комментарии
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 17.03.2021 18:03
    +2
    YOU OK?, 17.03.2021 17:55
    даунаме кипрской не привыкать унижаться, они даже любят это.
    а че новостей про шахрай нету? только новость о Динамо так в све полоумные тут как тут
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 17.03.2021 17:55
    -5
    ПетросянЫК-ЦиганЫК, 17.03.2021 17:50
    Уважать на словах,а на поле опускать
    даунаме кипрской не привыкать унижаться, они даже любят это.
    Ссылка
    ПетросянЫК-ЦиганЫК
    online
      ПетросянЫК-ЦиганЫК, 17.03.2021 17:50
    -5
    Уважать на словах,а на поле опускать
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 17.03.2021 18:03
    +2
    YOU OK?, 17.03.2021 17:55
    даунаме кипрской не привыкать унижаться, они даже любят это.
    а че новостей про шахрай нету? только новость о Динамо так в све полоумные тут как тут
    Ссылка
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