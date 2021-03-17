Унаи ЭМЕРИ: «Нужно уважать Динамо. Статус фаворита надо показать на поле»

Наставник «Вильярреала» Унаи Эмери перед повторным матчем Лиги Европы против «Динамо» Киев надеется, что его команда не расслабится после выездной победы 2:0.
«Нужно продолжать делать то, что мы сделали в первом матче. Хорошо, что у нас есть преимущество, однако необходимо уважать «Динамо» и сыграть серьезно».
«Свой статус фаворита следует показывать на поле. Мы хорошо знаем, на что способно «Динамо», -считает Эмери.
Матч состоится в четверг, начало в 22:00.
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Источник — ФК Вильярреал
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