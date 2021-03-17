Опытный украинский полузащитник перешел в польский клуб

Сергей Герасимец продолжит карьеру в команде пятого по силе дивизиона страны

  • 17.03.2021 16:51
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Опытный украинский полузащитник перешел в польский клуб
© YouTube. Сергей Герасимец

32-летний украинский полузащитник Сергей Герасимец, в активе которого 276 матчей и 62 гола в Первой лиге, перешел в польский клуб. Новым клубом футболиста стал «ГКС Тыгрыс» из села Гута-Миньска в Мазовецком воеводстве, который выступает в пятом по силе польском дивизионе. После 15 сыгранных туров команда занимает в своей группе 7-е место из 14-ти.

Герасимец — сын бывшего игрока «Шахтера», минского «Динамо», «Зенита» и сборной Беларуси Сергея Герасимца-старшего. В юношеские годы занимался в школе киевского «Динамо», на профессиональном уровне выступал за «Княжу», «Нафком», винницкую «Ниву», «Гелиос», «Верес», «Николаев», «Балканы». В 2019-2020 годах играл за «Горняк-Спорт», цвета которого ранее защищал с 2014 по 2016 годы.

В текущем сезоне Герасимец провел за «Горняк-Спорт» 18 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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