ЦЫГАНИКС: «Все в Заре были очень счастливы, но СМИ сравняли нас с землей»

Футболист луганчан вспомнил эпизод из концовки минувшего сезона, за который «Зарю» критиковали

  • 17.03.2021 16:55
  • 3109 просмотров
  • 10 комментариев
ЦЫГАНИКС: «Все в Заре были очень счастливы, но СМИ сравняли нас с землей»
© ФК Заря. Андрейс Цыганикс

Латвийский легионер «Зари» Андрейс Цыганикс рассказал о том, как в клубе восприняли ситуацию в конце минувшего сезона, когда в заключительном туре луганчане отстояли ничью против «Десны», заняв третье место и отправившись в Лигу Европы, хотя с учетом сенсационного поражения «Динамо» от «Колоса», могли в случае победы рассчитывать на второе место и путевку в Лигу чемпионов.

«Это была абсурдная ситуация. Мы были третьими и должны были сыграть против черниговской «Десны», которая шла четвертой. Третье место дает право сыграть в групповом этапе Лиги Европы. Если бы выиграла «Десна», то она бы стала третьей. Но если бы мы выиграли, а «Динамо» потеряло очки, то «Заря» финишировала бы второй и вышла в Лигу чемпионов. В перерыве мы проигрывали 0:1, и поэтому не имели ничего. Во втором тайме счет стал 1:1. Я разминался, и услышал, как болельщики позади меня кричали, что «Динамо» проиграло. «Что вы делаете?» - кричали болельщики. Но это был неправильный вопрос. Предположим, мы бы побежали вперед, и проиграли бы 1:2. Тогда бы у нас ничего не было. В итоге счет остался 1:1, и мы сыграли в Лиге Европы. Мы были очень счастливы, но СМИ сравняли нас с землей», - рассказал Цыганикс.

Напомним, «Заря» финишировала третьей в группе Лиги Европы, набрав 6 очков, и опередив греческий АЕК.

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Источник — Friesch Dagblad

(4 голоса)

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 17.03.2021 18:19
    +2
    Oxrannik.ua, 17.03.2021 18:16
    Ничего не было, они вообще в курсах что четвертое место тоже ле
    Десне это расскажи, а в этом году Шахтер покажет как надо проходить отборочные
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 17.03.2021 18:19
    +2
    YOU OK?, 17.03.2021 17:57
    Как говорится когда это нужно, мужЫкЫ резко раздвигают булки.
    Чем эта ситуация отличается от Лиги Чемпионов, когда надо было выиграть у Интера, но вместо этого предпочли глухой автобус и удержание? Европа, англоязычные сайты смотрели с недоумением как на последних минутах Шахтер пытался выкатать выстраданную ничейку ради игр с Маккаби вместо топ-команд, 10 миллионов евро за выход в 1/8 ЛЧ и 5 очков, которых кстати сейчас не хватит, чтобы оставить прямую путевку. Или это другое?
    Ссылка
    Oxrannik.ua
    online
      Oxrannik.ua, 17.03.2021 18:16
    0
    Ничего не было, они вообще в курсах что четвертое место тоже ле
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 17.03.2021 17:57
    -3
    Alexander Киев, 17.03.2021 17:24
    О дааа.. конечно. Наша песня хороша, начинай сначала. Слили 2-е место. Заработали крутые бонусы, ну и ладно. Ваши дела. Зачем сопли распускать?
    Как говорится когда это нужно, мужЫкЫ резко раздвигают булки.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 17.03.2021 17:24
    -6
    О дааа.. конечно. Наша песня хороша, начинай сначала. Слили 2-е место. Заработали крутые бонусы, ну и ладно. Ваши дела. Зачем сопли распускать?
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 17.03.2021 17:19
    -2
    Это все слова, и так понятно что произошло на самом деле.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 17.03.2021 17:16
    +3
    не правильно сделали---такого шанса не будет в карьере
    Ссылка
    ПетросянЫК-ЦиганЫК
    online
      ПетросянЫК-ЦиганЫК, 17.03.2021 17:15
    -2
    Геллер открыл шубный завод после слива динамо серебра
    Ссылка
    Руслан Луценко
      Руслан Луценко, 17.03.2021 17:12
    -3
    "Локоточки" блд...
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 17.03.2021 16:56
    +3
    забейте на журналюг!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 17.03.2021 17:16
    +3
    не правильно сделали---такого шанса не будет в карьере
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 17.03.2021 16:56
    +3
    забейте на журналюг!
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 17.03.2021 18:19
    +2
    Oxrannik.ua, 17.03.2021 18:16
    Ничего не было, они вообще в курсах что четвертое место тоже ле
    Десне это расскажи, а в этом году Шахтер покажет как надо проходить отборочные
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 17.03.2021 18:19
    +2
    YOU OK?, 17.03.2021 17:57
    Как говорится когда это нужно, мужЫкЫ резко раздвигают булки.
    Чем эта ситуация отличается от Лиги Чемпионов, когда надо было выиграть у Интера, но вместо этого предпочли глухой автобус и удержание? Европа, англоязычные сайты смотрели с недоумением как на последних минутах Шахтер пытался выкатать выстраданную ничейку ради игр с Маккаби вместо топ-команд, 10 миллионов евро за выход в 1/8 ЛЧ и 5 очков, которых кстати сейчас не хватит, чтобы оставить прямую путевку. Или это другое?
    Ссылка
    Oxrannik.ua
    online
      Oxrannik.ua, 17.03.2021 18:16
    0
    Ничего не было, они вообще в курсах что четвертое место тоже ле
    Ссылка
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