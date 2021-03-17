ЦЫГАНИКС: «Все в Заре были очень счастливы, но СМИ сравняли нас с землей»

Латвийский легионер «Зари» Андрейс Цыганикс рассказал о том, как в клубе восприняли ситуацию в конце минувшего сезона, когда в заключительном туре луганчане отстояли ничью против «Десны», заняв третье место и отправившись в Лигу Европы, хотя с учетом сенсационного поражения «Динамо» от «Колоса», могли в случае победы рассчитывать на второе место и путевку в Лигу чемпионов.

«Это была абсурдная ситуация. Мы были третьими и должны были сыграть против черниговской «Десны», которая шла четвертой. Третье место дает право сыграть в групповом этапе Лиги Европы. Если бы выиграла «Десна», то она бы стала третьей. Но если бы мы выиграли, а «Динамо» потеряло очки, то «Заря» финишировала бы второй и вышла в Лигу чемпионов. В перерыве мы проигрывали 0:1, и поэтому не имели ничего. Во втором тайме счет стал 1:1. Я разминался, и услышал, как болельщики позади меня кричали, что «Динамо» проиграло. «Что вы делаете?» - кричали болельщики. Но это был неправильный вопрос. Предположим, мы бы побежали вперед, и проиграли бы 1:2. Тогда бы у нас ничего не было. В итоге счет остался 1:1, и мы сыграли в Лиге Европы. Мы были очень счастливы, но СМИ сравняли нас с землей», - рассказал Цыганикс.

Напомним, «Заря» финишировала третьей в группе Лиги Европы, набрав 6 очков, и опередив греческий АЕК.