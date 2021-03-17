Хави может остаться в Аль-Садде

Катарский клуб намерен продлить контракт с тренером еще на два года

  • 17.03.2021 16:37
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Хави может остаться в Аль-Садде
© Getty Images/Global Images Ukraine

41-летний испанский наставник катарского «Аль-Садда» Хави рассматривает возможность продления контракта с клубом.

Хави выступал за «Аль-Садд» в качестве игрока с 2015 по 2019 годы, после чего возглавил клуб. В текущем сезоне «Аль-Садд» оформил чемпионство после 19-ти сыгранных туров, став недостижимым для конкурентов. Команда Хави набрала 51 очко, у ближайшего преследователя, «Лехвии», 40 зачетных пунктов.

Нынешний контракт Хави с клубом истекает в июне. «Аль-Садд» намерен предложить специалисту новое двухлетнее соглашение.

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Источник — AS

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