Хави может остаться в Аль-Садде

41-летний испанский наставник катарского «Аль-Садда» Хави рассматривает возможность продления контракта с клубом.

Хави выступал за «Аль-Садд» в качестве игрока с 2015 по 2019 годы, после чего возглавил клуб. В текущем сезоне «Аль-Садд» оформил чемпионство после 19-ти сыгранных туров, став недостижимым для конкурентов. Команда Хави набрала 51 очко, у ближайшего преследователя, «Лехвии», 40 зачетных пунктов.

Нынешний контракт Хави с клубом истекает в июне. «Аль-Садд» намерен предложить специалисту новое двухлетнее соглашение.