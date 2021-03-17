«Вспоминаю камбэк Барселоны». Додо рассчитывает пройти Рому

Защитник «Шахтера» Додо рассчитывает, что команда в ответном матче Лиги Европы с «Ромой» сумеет отыграться после поражения 0:3.

«Сейчас мы знаем «Рому» намного лучше и попробуем этим воспользоваться со старта. Нужно забить быстрый гол и реализовать нашу мечту - пройти дальше. Знаем, что будет сложно, но все возможно».

«Сразу вспоминаю камбэк «Барселоны» в матчах с ПСЖ. Все возможно», - считает Додо.

Матч состоится в четверг, начало в 19:55.