«Вспоминаю камбэк Барселоны». Додо рассчитывает пройти Рому

Защитник «Шахтера» верит в успех

  • 17.03.2021 16:28
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  • 1 комментарий
«Вспоминаю камбэк Барселоны». Додо рассчитывает пройти Рому
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Шахтера» Додо рассчитывает, что команда в ответном матче Лиги Европы с «Ромой» сумеет отыграться после поражения 0:3.

«Сейчас мы знаем «Рому» намного лучше и попробуем этим воспользоваться со старта. Нужно забить быстрый гол и реализовать нашу мечту - пройти дальше. Знаем, что будет сложно, но все возможно».

«Сразу вспоминаю камбэк «Барселоны» в матчах с ПСЖ. Все возможно», - считает Додо.

Матч состоится в четверг, начало в 19:55.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    rugby1970
    online
      rugby1970, 17.03.2021 16:39
    +1
    Слабоумный оптимист...
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 17.03.2021 16:39
    +1
    Слабоумный оптимист...
    Ссылка
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