«Вспоминаю камбэк Барселоны». Додо рассчитывает пройти Рому

Защитник «Шахтера» Додо рассчитывает, что команда в ответном матче Лиги Европы с «Ромой» сумеет отыграться после поражения 0:3.
«Сейчас мы знаем «Рому» намного лучше и попробуем этим воспользоваться со старта. Нужно забить быстрый гол и реализовать нашу мечту - пройти дальше. Знаем, что будет сложно, но все возможно».
«Сразу вспоминаю камбэк «Барселоны» в матчах с ПСЖ. Все возможно», - считает Додо.
Матч состоится в четверг, начало в 19:55.
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Источник — Футбол 1/2/3
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