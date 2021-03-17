Полузащитник Олимпика вызван в сборную Литвы

Литовский полузащитник донецкого «Олимпика» Даниэль Романовский присоединится к национальной команде своей страны на ближайший сбор.

Главный тренер литовцев Валдас Урбонас вызвал Романовского на выездной товарищеский поединок против Косова (24 марта) и два матча в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022: против Швейцарии (28 марта, выезд) и против Италии (1 апреля, дома).