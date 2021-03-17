Анатолий ТРУБИН: «Не лихач, но и 40 км/ч не люблю плестись»

19-летний голкипер донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин рассказал о своем стиле вождения.
«Говорят, по стилю вождения можно определить характер человека.
Согласны с этим?
P.S. Про себя скажу, что не лихач, но и 40 км/час не люблю плестись. Выбираю золотую середину», — написал Трубин.
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Источник — Instagram
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