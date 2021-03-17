Анатолий ТРУБИН: «Не лихач, но и 40 км/ч не люблю плестись»

Вратарь донецкого «Шахтера» рассказал о своем стиле вождения

  • 17.03.2021 15:53
  • 1064 просмотра
  • 1 комментарий
Анатолий ТРУБИН: «Не лихач, но и 40 км/ч не люблю плестись»
© ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

19-летний голкипер донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин рассказал о своем стиле вождения.

«Говорят, по стилю вождения можно определить характер человека.

Согласны с этим?

P.S. Про себя скажу, что не лихач, но и 40 км/час не люблю плестись. Выбираю золотую середину», — написал Трубин.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    PETP0
    online
      PETP0, 17.03.2021 16:17
    +1
    Как правило те кто так говорит на дорогах отмачивают мама не горюй.
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 17.03.2021 16:17
    +1
    Как правило те кто так говорит на дорогах отмачивают мама не горюй.
    Ссылка
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