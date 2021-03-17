Милану нужен защитник Барселоны

Итальянский «Милан» активно интересуется 24-летним левым защитником «Барселоны» Хуниором Фирпо.

«Милан» намерен сделать предложение о переходе игрока будущим летом. Но вполне возможно, что миланскому клубу придется выдержать конкуренцию с «Наполи».

«Барселона» готова продать Фирпо за €15 миллионов.

Фирпо защищает цвета «Барселоны» после перехода из «Бетиса» летом 2019 года за €18 миллионов. В текущем сезоне Хуниор провел за каталонскую команду 17 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.