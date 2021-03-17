Милану нужен защитник Барселоны

Хуниор Фирпо может перейти в итальянский клуб

  • 17.03.2021 15:32
  • 632 просмотра
  • 1 комментарий
Милану нужен защитник Барселоны
© Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский «Милан» активно интересуется 24-летним левым защитником «Барселоны» Хуниором Фирпо.

«Милан» намерен сделать предложение о переходе игрока будущим летом. Но вполне возможно, что миланскому клубу придется выдержать конкуренцию с «Наполи».

«Барселона» готова продать Фирпо за €15 миллионов.

Фирпо защищает цвета «Барселоны» после перехода из «Бетиса» летом 2019 года за €18 миллионов. В текущем сезоне Хуниор провел за каталонскую команду 17 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Calciomercato

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 17.03.2021 16:37
    0
    Тео продадуть?((((
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 17.03.2021 16:37
    0
    Тео продадуть?((((
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности